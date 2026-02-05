Musikdienste und Verkaufsportale
KI-generierte Inhalte stellen Plattformbetreiber vor Herausforderungen
Große Plattformen, darunter insbesondere Musikdienste, sehen sich zunehmend mit den Folgen des KI-Einsatzes konfrontiert. Probleme macht hier vor allem der Missbrauch der Technologie, beispielsweise durch Irreführung und Plagiate.
Wir haben bereits berichtet, dass sich Spotify und Bandcamp diesbezüglich positioniert haben, wobei die Ansätze der beiden Musikplattformen denkbar weit auseinander gehen. Während Bandcamp auf ein vollständiges Verbot setzt, vertraut Spotify darauf, dass ein strenges Regelwerk ausreicht.
Qobuz setzt auf redaktionelle Kontrolle
Mit Qobuz hat sich jetzt ein weiterer Anbieter zu diesem Thema geäußert. Der aus Frankreich stammende Musikdienst hat seine Leitlinien zur Verwendung von KI präsentiert.
Qobuz will regulierend eingreifen und industriell erzeugte, KI-generierte Inhalte von den wichtigsten Platzierungen der Plattform ausschließen. Die Einhaltung dieser Vorgabe will der Anbieter dadurch sicherstellen, dass sämtliche hervorgehobenen Empfehlungen, darunter die sogenannten „Qobuzissimes“, Alben der Woche oder redaktionell betreute Playlists, ausschließlich von einer hauseigenen Musikredaktion zusammengestellt werden.
Auch bei personalisierten Vorschlägen bleibt Qobuz diesem Ansatz treu. Funktionen wie Autoplay, Radios oder Daily Mixes basieren dem Musikdienst zufolge zwar auf algorithmischen Verfahren, greifen dabei jedoch ausschließlich auf Inhalte zurück, die vom Redaktionsteam ausgewählt oder von vertrauenswürdigen Partnern bereitgestellt wurden. KI-generierte Titel würden auf diese Weise systematisch ausgeschlossen.
Parallel dazu arbeitet Qobuz an technischen Lösungen, um KI-generierte Musik zuverlässig zu erkennen und betrügerische Streaming-Muster aufzudecken. Auffällige oder manipulierte Streams würden dabei nicht nur aus Statistiken entfernt, sondern auch von der Ausschüttung von Tantiemen ausgeschlossen.
KI-generierte Musik auf YouTube
KI auch auf Verkaufsplattformen ein Problem
KI-generierte Inhalte entwickeln sich längst auch in anderen Bereichen zu einem Problem. So sind uns in den vergangenen Wochen vermehrt mithilfe von KI generierte Bilder auf Verkaufs- und Auktionsplattformen aufgefallen. Es mag sein, dass die Ersteller solcher Anzeigen ihre Angebote dadurch lediglich attraktiver gestalten wollen. Gleichermaßen trägt dies allerdings dazu bei, dass man als Käufer zunehmend verunsichert wird.
Das nächste Wettrüsten startet hier. Eine KI um mühelosen Wohlstand zu erreichen und eine andere KI um das aufzudecken und zu verhindern.
Zahlen dürfen das nachher die Kunden.
KI findet in jeder Software ihren Einzug (ob der Kunde das will oder nicht) – somit auch in der Musiksoftware.
Wo will man bei einem produzierten Song dann die Grenze ziehen?
Kassetten stellen Plattenhersteller vor große Herausforderungen.
CDs stellen Kassettenhersteller für große Herausforderungen.
Napster stellt Musikindustrie vor große Herausforderungen.
Streaming Dienst Eigenproduktionen stellen Hollywood vor große Herausforderungen.
Smartphones stellen etablierte Handyhersteller vor große Herausforderungen.
Auch hier heißt es wieder für alle involvierten, passt euch an oder geht. Fortschritt gibt die Pace vor, wer nicht mithalten kann, verliert an Bedeutung.
Auch dieses Mal wieder dabei, die Musikindustrie, die Filmindustrie und natürlich Rechteinhaber als Ganzes.
Dieses Mal neu dabei, Künstler und Schriftsteller.
Durch KI wird alles neu gemischt, arbeitet damit, aber wer das ignoriert oder verteufelt, wird verlieren, denn eines dürfte jedem klar sein, das geht nicht mehr weg.
Es wird nur noch ausgefeilter.
Meine Rede. Ich hab nur immer bei den Waschfrauen angefangen :-))
Sämtliche deiner Prämissen sind falsch!
Es ist nicht ein neues Medium.
Es ist ein „Tool“ das sich dreist bei realen Künstlern bedient und keine Urheberrechte beachtet. Punkt
Das US Copyright Office hat klar festgehalten, das KI generierte Werke KEIN Anrecht auf Copyright Schutz haben.
Sagt eigentlich alles
Ich habe nichts gegen KI-Musik. Da gibt es wirklich tolle Titel und Ohrwürmer. Mir wirklich egal, wie ein Lied nun entstanden ist – hauptsache es gefällt.
Wo sind eigentlich die ganzen Anwälte beauftragt durch die Studio/ Musikvertreter die damals die Leute verklagt hatten, weil die illegal Musik/ Filme geladen hatten?
Die sind alle ziemlich leise?
Fakt ist, die Künstler haben alle schon verloren:
Digitale Schauspieler, digitale Synchronsprecher (siehe Netflix Verträge der Sprecher), digitale Musik (Plattformen zum erstellen haben illegal alles zum trainieren benutzt) …alles durch Computer/ KI generiert…das wird kommen.
Die Politik weiß es und macht mal wieder nichts.
Mein Gedanke:
Wäre es nicht jetzt gut dem ein Riegel vorzuschieben und einzugrenzen bevor noch weitere 100 Mrd. Dollar investiert werden?
Die Politik konnte sich verstecken als es darum ging: Produktionsmitarbeiter vs. Fertigungsroboter.
Bei (Büro)- Mitarbeiter (IT, Support, Programmierer, Buchhaltung usw.) vs. Ki wird sie es nicht mehr können.
In Indien sorgt KI schon für Probleme bei IT Jobs. (in Radio ein Beitrag gehört)
Was denkt ihr?
Du willst also KI verbieten? Der Zug ist abgefahren
Wenn wir Konsumenten keinen Unterschied zwischen von Menschen produzierter und KI generierter Musik wahrnehmen scheint in der Tat alles OK zu sein. Vieles im Bereich der sogenannten „populären“Musik wurde doch schon lange aus vorkonfektionierten Loops erstellt. KI kann dann heute halt sogar den Gesang erzeugen, der im o.g. Genre bisher, also im prä-KI- Zeitalter, noch echte Menschen erforderte.
Gottlob gibt es noch Musik, bei der die Interaktion zwischen den Musikern wichtig und auch beim Hören erlebbar ist. Z.B. im Jazz oder der Klassik, handgemachter Rock-, Pop-, Welt- u.s.w. Musik. Hintergrundmucke kann von mir aus gern KI generiert werden.