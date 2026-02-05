KI-generierte Inhalte stellen Plattformbetreiber vor Herausforderungen

Große Plattformen, darunter insbesondere Musikdienste, sehen sich zunehmend mit den Folgen des KI-Einsatzes konfrontiert. Probleme macht hier vor allem der Missbrauch der Technologie, beispielsweise durch Irreführung und Plagiate.

Wir haben bereits berichtet, dass sich Spotify und Bandcamp diesbezüglich positioniert haben, wobei die Ansätze der beiden Musikplattformen denkbar weit auseinander gehen. Während Bandcamp auf ein vollständiges Verbot setzt, vertraut Spotify darauf, dass ein strenges Regelwerk ausreicht.

Qobuz setzt auf redaktionelle Kontrolle

Mit Qobuz hat sich jetzt ein weiterer Anbieter zu diesem Thema geäußert. Der aus Frankreich stammende Musikdienst hat seine Leitlinien zur Verwendung von KI präsentiert.

Qobuz will regulierend eingreifen und industriell erzeugte, KI-generierte Inhalte von den wichtigsten Platzierungen der Plattform ausschließen. Die Einhaltung dieser Vorgabe will der Anbieter dadurch sicherstellen, dass sämtliche hervorgehobenen Empfehlungen, darunter die sogenannten „Qobuzissimes“, Alben der Woche oder redaktionell betreute Playlists, ausschließlich von einer hauseigenen Musikredaktion zusammengestellt werden.

Auch bei personalisierten Vorschlägen bleibt Qobuz diesem Ansatz treu. Funktionen wie Autoplay, Radios oder Daily Mixes basieren dem Musikdienst zufolge zwar auf algorithmischen Verfahren, greifen dabei jedoch ausschließlich auf Inhalte zurück, die vom Redaktionsteam ausgewählt oder von vertrauenswürdigen Partnern bereitgestellt wurden. KI-generierte Titel würden auf diese Weise systematisch ausgeschlossen.

Parallel dazu arbeitet Qobuz an technischen Lösungen, um KI-generierte Musik zuverlässig zu erkennen und betrügerische Streaming-Muster aufzudecken. Auffällige oder manipulierte Streams würden dabei nicht nur aus Statistiken entfernt, sondern auch von der Ausschüttung von Tantiemen ausgeschlossen.

KI-generierte Musik auf YouTube

KI auch auf Verkaufsplattformen ein Problem

KI-generierte Inhalte entwickeln sich längst auch in anderen Bereichen zu einem Problem. So sind uns in den vergangenen Wochen vermehrt mithilfe von KI generierte Bilder auf Verkaufs- und Auktionsplattformen aufgefallen. Es mag sein, dass die Ersteller solcher Anzeigen ihre Angebote dadurch lediglich attraktiver gestalten wollen. Gleichermaßen trägt dies allerdings dazu bei, dass man als Käufer zunehmend verunsichert wird.