Ab 24 Euro im Angebot

100-Watt-Netzteil: Ohne Haribo-Bärchen sogar noch günstiger
Die mit einem Haribo-Branding versehenen Ladegeräte erfreuen sich überraschend großer Beliebtheit. Der hinter dieser Marketing-Idee stehende Vertrieb hat seine Haribo-Produktpalette über die vergangenen Monate hinweg deutlich erweitert. Das Angebot reicht vom Kombi-Adapter mit Apple-Watch-Auflage bis zum großen Tischladegerät mit 240 Watt.

Das mit einem Haribo-Bär versehene 100-Watt-Netzteil für die Steckdose lässt sich bei Amazon aktuell mit 10 Euro Preisnachlass für nur 29,99 Euro bestellen.

Haribo 100 Watt Usb C

Das Ladegerät verfügt über drei USB-C-Anschlüsse mit jeweils bis zu 100 Watt sowie einen USB-A-Anschluss mit maximal 30 Watt Ladeleistung. Dementsprechend eignet sich der Adapter gleichermaßen für die Verwendung mit MacBooks wie auch mit Apples Mobilgeräten.

Verbindet man mehrere Geräte gleichzeitig, wird die Ladeleistung der Anschlüsse entsprechend reduziert. Wenn alle vier Anschlüsse Ladestrom liefern müssen, können ein Gerät mit 45 Watt, eines mit 35 Watt und zwei weitere mit jeweils 10 Watt versorgt werden.

Baugleiche Alternativen ohne Bär günstiger

Technisch identische Alternativen ohne Branding sind deutlich günstiger erhältlich. Wenn ihr auf das Haribo-Design verzichtet, könnt ihr die baugleichen Ladegeräte allerdings nochmal ein ganzes Stück günstiger haben. Unter dem Label Topadre gibt es das 100-Watt-Netzteil in Schwarz aktuell bereits für 23,74 Euro. Wer hier knapp 5 Euro drauflegt, bekommt zusätzlich zwei für die maximale Ladeleistung von 100 Watt ausgelegte USB-C-Kabel mit jeweils zwei Metern Länge mitgeliefert.

In seinem Amazon-Store bietet Topadre auch einen Großteil der anderen mit Haribo-Bären versehenen Produkte als neutrale Version und ein ganzes Stück günstiger an.

Drittanbieter von Ladegeräten für MacBooks dürfen sich generell auf eine steigende Nachfrage freuen. Wir haben ja eben erst exklusiv berichtet, dass Apple ab dem Frühjahr sämtliche Notebooks ohne Netzteil verkauft.

100W USB C Ladegerät, 4-Port Schnellladegerät mit LED Display, USB-C Netzteil GaN Charger PD/PPS für MacBook Pro/Air,... 23,74 Euro
05. Feb. 2026 um 08:32 Uhr von Chris


  • Hat jemand so ein Ladegerät geöffnet und kann sagen, ob das qualitativ klar geht? Ich habe da ernsthaft so meine Zweifel – Ladeleistung und Sicherheit.

  • Ich vertraue lieber etablierten Herstellern als von einem Gummibärchenhersteller ein Netzteil zu kaufen. ;-)

  • Hatte jemand schon erfolgreich die 10.000mAh PowerBank kaufen können? Immer wenn ich nachschaue steht da, “Demnächst Verfügbar”.

