KI-Assistenz Claude jetzt als Desktop-App für macOS verfügbar

Nach längerer Zeit in der öffentlichen Betaphase bietet der KI-Konzern Anthropic seinen Chatbot Claude nun auch als eigenständige Desktop-App für macOS zum Download an.

Nutzer können die Anwendung direkt aus der Menüleiste oder Taskleiste öffnen, ohne zwischen Fenstern wechseln zu müssen. Die App bleibt im Hintergrund aktiv und lässt sich bei Bedarf jederzeit starten. Anthropic will den Zugriff auf die KI so für den Gebrauch im Arbeitsalltag vereinfachen, um diese stärker in bestehende Arbeitsabläufe einzubinden.

Für Mac-Nutzer steht zudem eine erweiterte Kontextfunktion bereit. Sie ermöglicht es, Screenshots oder einzelne Fenster direkt mit Claude zu teilen. Dateien lassen sich per Drag-and-drop in die Anwendung ziehen, sodass Claude deren Inhalte analysieren oder kommentieren kann. Darüber hinaus unterstützt die macOS-Version eine Sprachsteuerung, die sich über die Feststelltaste aktivieren lässt. Damit soll es möglich sein, Gedanken laut zu formulieren oder komplexe Themen mündlich auszuarbeiten.

Verbindung mit lokalen und Online-Werkzeugen

Neben der Chatfunktion kann Claude auch mit verschiedenen Arbeitsumgebungen verbunden werden. Dazu gehören lokale Dateien, Code-Editoren und Datenbanken. Diese Integrationen erlauben es, etwa Programmierfehler zu analysieren, Datensätze zu prüfen oder wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Für webbasierte Anwendungen wie Google Drive oder Slack stehen sogenannte Connectors zur Verfügung, die plattformübergreifend funktionieren.

Die Desktop-App ist sowohl für kostenlose als auch für kostenpflichtige Konten erhältlich. Bestimmte Funktionen bleiben jedoch den Bezahlversionen vorbehalten. Nutzer können sich mit demselben Konto auf Desktop, Web und Mobilgeräten anmelden, wobei Projekte, Einstellungen und der Gesprächsverlauf synchronisiert werden.

Für Unternehmen unterstützt die App standardisierte Installationspakete. Damit lassen sich Versionen zentral verwalten, Single-Sign-on aktivieren und bestimmte Erweiterungen für Teams freigeben. Informationen zu Installation und Systemanforderungen bietet das Hilfezentrum von Anthropic.