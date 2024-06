Keynote am 10. Juni: Keine Hardware-Neuheiten zur WWDC

Die für den nächsten Montag angesetzte Auftaktveranstaltung der diesjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz wird vermutlich ohne die Ankündigung von Hardware-Neuheiten über die Bühne gehen und sich ausschließlich auf die Neuerungen der von Apple angebotenen Betriebssysteme konzentrieren.

Dies hat der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg zum Wochenende gemeldet und beruft sich hier auf Einschätzungen des für gewöhnlich gut unterrichteten Apple-Beobachters Mark Gurman.

In seinem “Power On”-Newsletter hat Gurman auch der möglichen Einführung einer neuen Generation des Apple TV eine Absage erteilt. Er gehe nicht davon aus, so der Reporter, dass Apple die im Oktober 2022 vorgestellte dritte Generation des Apple TV 4K durch ein Folgemodell ablösen wird. Zuvor kursierten Gerüchte, Apple könnte eine neue Generation der Set-Top-Box noch im ersten Halbjahr 2024 vorstellen.

KI im Fokus der WWDC

Stattdessen soll sich Apple voll und ganz auf die Ankündigung der bevorstehenden Bereitstellung hauseigener KI-Funktionen konzentrieren. Wie bereits berichtet, sollen Apples Betriebssysteme an mehreren Stellen um neue KI-Funktionen erweitert werden, die unter anderem die Fotos-Applikation, die Nachrichten-App, Apples Notizen und den Safari-Browser mit neuen Kompetenzen ausstatten sollen.

„Intelligent Search“ kommt mit macOS 15: Safari soll KI-Suche erhalten

Zuletzt hatte Bloomberg zudem gemeldet, dass auch Apples Sprachassistent Siri ein KI-Update erhalten wird, mit dem die Sprachassistenz in die Lage versetzt wird, einzelne Funktionen innerhalb installierter Anwendungen auszuführen, ohne dass Entwickler dies zuvor durch gezielte Eingriffe vorbereiten müssen.

KI-Funktionen in iOS 18: Ein Teil soll erst 2025 per Update kommen

Anwender sollen zukünftig etwa in der Lage sein, Siri darum zu bitten, E-Mails weiterzuleiten oder zu löschen, Notizen zusammenzufassen und Dateien in andere Verzeichnisse zu verschieben, ohne dafür Maus oder Tastatur in die Hand nehmen zu müssen.