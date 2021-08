KeyLimePie: Mac-App zeigt Tastatur-Eingaben im Monitor

KeyLimePie blendet dafür sowohl eine flüchtige Live-Anzeige der Tastatur-Eingaben ein als auch ein Logbuch der angeschlagenen Tastenkombinationen. In den Einstellungen der Mac-Applikation könnt ihr auswählen, ob alle Tasten für die Anzeige in der flüchtigen Live-Anzeige berücksichtigt werden oder hier lediglich Tastaturkürzel in Kombination mit einer Sondertaste wie Command, Alt oder Control dargestellt werden sollen.

Insert

You are going to send email to