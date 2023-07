Draw Things: Text-zu-Bild-Generator verwendet Stable Diffusion XL 1.0

Spannend sind in diesem Zusammenhang natürlich auch die Proteste und teils auch juristischen Auseinandersetzungen aufgrund der nicht immer eindeutigen Herkunft des Schulungsmaterials für die KI. Zahlreiche Künstler suchen. inzwischen nach Möglichkeiten, die Verwendung ihrer Arbeiten beim Anlernen der neuen KI-Modelle zu verhindern. In den USA hat das Foto-Verkaufsportal Getty Images bereits gegen die Stable-Diffusion-Macher Stability AI geklagt.

Mit Stable Diffusion XL 1.0 haben dessen Entwickler einen extremen Sprung nach vorne gemacht. Auf diesem Modell basierend lassen sich extrem gute und detaillierte Bilder generieren. Die App akzeptiert Vorgaben per Texteingabe und visualisiert die eindeutig erkannten Begriffe in Form von Tags. Alternativ dazu lassen sich auch neue Grafiken auf der Basis von Bildvorlagen erstellen. Die kompletten Rechenprozesse laufen dabei lokal ab.

