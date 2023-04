Karten: Organic Maps und Google Earth Timelapse mit großen Updates

Hier lassen sich nahezu beliebige Orte auf dem Planeten ansteuern und in Erfahrung bringen, was der Mensch dort in den vergangenen 40 Jahren angestellt hat.

Neuigkeiten in Sachen Weltkarten hat auch Google zu vermelden . Der Suchmaschinen-Anbieter hat neues Bildmaterial für Google Earth Timelapse bereitgestellt und bietet hier nun Satellitenbilder an, die den Zeitraum von 1984 bis 2022 erfassen.

Darüber hinaus freuen sich Lifts, Seilbahnen, Stromleitungen und Zäune über verbesserte Darstellungen. Neuerungen, die in Kürze auch wieder in der hervorragenden Update-Übersicht des freien Projektes auftauchen werden, das sich über jede Unterstützung freut.

