Kamera-App „Halide Mark II“ jetzt auch fürs iPad optimiert

Die Kamera-App Halide Mark II ist jetzt auch fürs iPad erhältlich. Die Entwickler betonen dabei, dass sie ihre App nicht einfach auf den größeren Bildschirm gebracht, sondern ihre App damit verbunden grundlegend überarbeitet haben. Ziel sei es gewesen, den neuen Formfaktor bestmöglich zu nutzen.

In der Tat gilt es wenn es um die Verwendung des iPad als Kamera geht einiges mehr zu berücksichtigen, als lediglich den zusätzlich auf dem Bildschirm verfügbaren Platz. So kommt man beim iPad um die zweihändige Handhabung nicht herum, dementsprechend seien die wichtigsten Bedienelemente auch links und rechts an den Rändern platziert. Beispielsweise lassen sich so im manuellen Modus auch die an beiden Seiten angeordneten Regler für ISO und Verschlusszeit einfach und sogar gleichzeitig bedienen.

Beim Betrachten und Nachbearbeiten der Aufnahmen kommt Anwendern natürlich der große Bildschirm des iPad zugute. Beim Fotografieren selbst ist dieser überdimensionale „Sucher“ aber nicht immer erwünscht. So bietet Halide Mark II auf dem iPad eine „Pro View“-Option, mit der sich der Kameraausschnitt verkleinert und von verschiedenen Aufnahmewerkzeugen eingerahmt in der Bildschirmmitte darstellen lässt.

Halide Mark II steht aktuell in Version 2.2.0 im App Store kostenlos zum Download bereit. Die App kann per In-App-Kauf wahlweise zum Einmalpreis von 43,99 Euro erworben oder zum Jahrespreis von 13,49 Euro abonniert werden.