Juni-Neuheiten bei Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat uns seine Liste mit den Juni-Neuheiten durchgereicht und informiert zudem über das von der Marke „Star“ angebotene Zusatz-Programm, das die Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic auch im kommenden Monat wieder ergänzen wird.

Was die Filme und Serien angeht, die ab kommenden Monat zum Abruf auf Disney+ bereitstehen werden, setzt der Streaming-Dienst weiter auf Neuzugänge im Wochenrhythmus und hat dafür, sowohl was Disney- als auch Star-Inhalte angeht, den Freitag ausgewählt.

Unter anderem neu ist der Animationsfilm „Raya und der letzte Drache“, der ab 4. Juni für alle Abonnenten auf Disney+ zur Verfügung stehen wird:

„Raya und der letzte Drache“ von den Walt Disney Animation Studios begibt sich in die Fantasiewelt von Kumandra, in der Menschen und Drachen vor langer Zeit harmonisch zusammenlebten. Doch als eine böse Macht das Land bedrohte, opferten sich die Drachen, um die Menschheit zu retten. Jetzt, 500 Jahre später, ist dieselbe böse Macht zurückgekehrt und es ist an einer einsamen Kriegerin, Raya, den legendären letzten Drachen ausfindig zu machen, um das geteilte Land und sein gespaltenes Volk wieder zu einen. Auf ihrer Reise lernt sie jedoch, dass es auf mehr als einen Drachen ankommt, um die Welt zu retten – Vertrauen und Zusammenhalt sind ebenso wichtig. In „Raya und der letzte Drache“ ist die Stimme von Christina Ann Zalamea als Raya zu hören, einer Kriegerin, deren Verstand so scharf ist wie ihr Schwert. An ihrer Seite: Sisu, die magische, mythische, bescheidene Drachendame. Weitere Figuren sind unter anderem der zehnjährige, clevere Entrepreneur Boun, der furchterregende Riese Tong und das klauende Kleinkind Noi mit seiner Ongi-Bande.