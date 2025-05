Jony Ive über Verantwortung, Werte und die Zukunft der Technik

Jony Ive, der ehemalige Chefdesigner von Apple, blickt heute mit gemischten Gefühlen auf den Zustand der Technologiebranche. Bei einem Gespräch mit Stripe-CEO Patrick Collison sprach der Brite über seine Eindrücke aus über 30 Jahren im Silicon Valley – und darüber, was sich seit den frühen Tagen grundlegend verändert hat.

Als Ive Anfang der 1990er-Jahre zu Apple stieß, prägte ihn vor allem die Überzeugung, dass Produkte die Werte ihrer Schöpfer widerspiegeln. Geräte wie der erste Macintosh wirkten auf ihn nicht nur funktional, sondern vermittelten Haltung. Damals habe es in der Branche eine Art „Dienstethos“ gegeben, so Ive: Man verstand Technologie als Mittel zur gesellschaftlichen Verbesserung. Heute dagegen dominierten vielerorts wirtschaftliche Interessen. Die ursprüngliche Motivation sei in vielen Unternehmen verloren gegangen.

Dennoch sieht Ive nach wie vor Potenzial – gerade auch für Unternehmen wie Apple. Damit Technik langfristig positiv wirke, brauche es klare Werte, ein Bewusstsein für gesellschaftliche Folgen und die Bereitschaft zur Verantwortung. Denn: Fortschritt sei keineswegs selbstverständlich, sondern das Ergebnis von Ideen, Beharrlichkeit und Sorgfalt.

Design als Ausdruck von Fürsorge

Ives Vorstellung von Gestaltung geht über bloße Funktion hinaus. Für ihn steht Design immer auch für Fürsorge – etwa wenn beim Auspacken eines Kabels spürbar wird, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Diese Aufmerksamkeit für Details sei keine Nebensache, sondern zentraler Bestandteil eines respektvollen Umgangs mit Nutzerinnen und Nutzern.

Dabei warnt Ive davor, Designfragen allein anhand messbarer Kriterien wie Kosten, Geschwindigkeit oder Größe zu beurteilen. Viele Aspekte der Nutzererfahrung ließen sich nicht in Zahlen ausdrücken, seien aber dennoch entscheidend für die Qualität eines Produkts. In kreativen Teams brauche es deshalb Vertrauen, Geduld und ein Umfeld, in dem auch leise Ideen gehört werden.

Mit seinem Designstudio „LoveFrom““ verfolgt Ive heute eine breitere Agenda. Er arbeitet mit verschiedenen Branchen zusammen, gestaltet Alltagsgegenstände ebenso wie kulturelle Ereignisse – etwa die Inszenierung der britischen Krönung. Entscheidend bleibt für ihn, dass jedes Projekt eine klare Motivation hat.