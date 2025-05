Eufy Smart Display E10: Neue Überwachungszentrale im Anmarsch

Nach einem ersten Bericht im April verdichten sich die Anzeichen, dass Eufy sein neues Smart Display E10 nicht erst im Herbst, sondern bereits in den kommenden Wochen auf den Markt bringen wird. Die kompakte Anzeigeeinheit ist darauf ausgelegt, bestehende Überwachungslösungen der Marke zu ergänzen – insbesondere das kürzlich vorgestellte NVR-System S4 Max.

Bis zu vier Videostreams gleichzeitig

Das E10 Smart Display ist mit einem 8-Zoll-HD-Touchscreen ausgestattet und bietet Platz für die gleichzeitige Anzeige von bis zu vier Live-Kamerabildern. Damit lässt sich in Echtzeit ein umfassender Überblick über das Zuhause gewinnen – innen wie außen. Über integrierte Lautsprecher und Mikrofone ist auch eine Zwei-Wege-Kommunikation möglich, etwa wenn Besucher an der Haustür klingeln.

Sobald eine Bewegung erkannt oder eine Türklingel betätigt wird, öffnet sich automatisch der Livestream. Erkennt das System dabei ein bekanntes Gesicht, wird dieses namentlich benannt. Zusätzlich liefert das Display eine kompakte Tageszusammenfassung, in der erkannte Personen und Pakete aufgelistet und mit kurzen Videoclips dokumentiert werden. So lassen sich relevante Ereignisse ohne langes Suchen nachvollziehen.

Flexibler Einsatz ohne Cloud-Anbindung

Das Gerät unterstützt Wi-Fi 6 und kann über USB-C oder eine mitgelieferte Dockingstation geladen werden. Dank integriertem Akku mit 5.000 mAh Kapazität soll das E10 auch im portablen Einsatz bis zu 24 Stunden durchhalten. Es lässt sich auf Tischen platzieren, an Wänden montieren oder innerhalb des Hauses flexibel mitnehmen.

In Sachen Datenschutz setzt Eufy auf lokale Speicherung: Videomaterial wird nicht in der Cloud abgelegt, sondern verbleibt direkt auf dem Gerät oder – bei Bedarf – auf einer externen Speicherkarte. Auch Steuerbefehle laufen bevorzugt über das lokale Netzwerk. So soll der Betrieb selbst bei Internetstörungen gewährleistet bleiben.

Preislich wird das Gerät voraussichtlich bei rund 179 US-Dollar liegen. Eine offizielle Bestätigung für den baldigen Verkaufsstart steht zwar noch aus, doch mehren sich die Hinweise darauf, dass Eufy nicht bis zum Spätsommer warten wird.