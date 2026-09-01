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Teils 750 Euro günstiger

Für Heimkino und Gaming: XGIMI-Beamer aktuell deutlich günstiger
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XGIMI startet zum Ende der Sommerferien eine neue Angebotsrunde für ausgewählte Projektoren. Besonders interessant ist dabei der XGIMI HORIZON 20 Max. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.999 Euro, Amazon bietet das Heimkino-Flaggschiff aktuell jedoch bereits für 2.249 Euro an. Damit fällt der Preis um satte 750 Euro.

Xgimi Horizon 20 Max

Den HORIZON 20 Max hatten wir zuletzt im Rahmen der Fußball-WM erwähnt. Der 4K-Projektor arbeitet mit einem RGB-Triple-Laser und erreicht laut Hersteller bis zu 5.700 ISO-Lumen. Unterstützt werden unter anderem Dolby Vision, HDR10+ und IMAX Enhanced. Lens Shift und ein optischer Zoom erleichtern die Platzierung im Wohnzimmer. Für Spiele stehen VRR und ALLM sowie bei 1080p und 240 Hz eine Eingabeverzögerung von bis zu einer Millisekunde zur Verfügung.

HORIZON 20 Max teilweise mit Standfuß

Interessant ist der Vergleich mit der ursprünglich angekündigten Back-to-School-Aktion. XGIMI hatte für den Zeitraum vom 1. bis 21. September eigentlich einen Preis von 2.399 Euro inklusive Standfuß angekündigt. Inzwischen listen mehrere Fachhändler den Projektor ebenfalls für 2.249 Euro. Bei Grobi.TV gibt es zum gleichen Preis beispielsweise zusätzlich den passenden Standfuß. Wer diesen ohnehin benötigt, sollte die Angebote daher vergleichen.

Xgimi Beamer Angebot

Elfin Flip 4K für 849 Euro

Deutlich kompakter und günstiger fällt der XGIMI Elfin Flip 4K aus. Hier sinkt der Preis noch bis zum 6. September von 999 Euro auf 849 Euro. Trotz seiner vergleichsweise kompakten Bauform bietet der Projektor eine 4K-Auflösung und setzt ebenfalls auf einen RGB-Triple-Laser. XGIMI nennt eine Helligkeit von 1.600 ISO-Lumen.

Praktisch ist vor allem der optische Zoom mit einem Projektionsverhältnis von 0,98 bis 1,3:1. Google TV inklusive Netflix ist direkt integriert, für den Ton sind Harman-Kardon-Lautsprecher zuständig. Auch Spieler bekommen VRR, ALLM und laut Hersteller eine minimale Latenz von einer Millisekunde geboten. Weitere technische Details finden sich direkt bei XGIMI.

Parallel bewirbt XGIMI seine deutlich teurere TITAN-Serie. Beim TITAN Noir Ultra Max legen teilnehmende Fachhändler im Rahmen der Aktion eine zusätzliche einjährige Garantie sowie eine Stand- und Deckenhalterung bei. Einen reduzierten Aktionspreis nennt XGIMI hierfür allerdings nicht.

Produkthinweis
XGIMI Horizon 20 Max 4K RGB Triple Laser Heimkino Beamer, 5700 ISO-Lumen 2.249,00 EUR 2.999,00 EUR

Produkthinweis
XGIMI Elfin Flip 4K Beamer Heimkino, Laser Projektor Outdoor Tageslicht 849,00 EUR 999,00 EUR

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01. Sep. 2026 um 09:28 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Auch wenn es keinen mehr interessiert:
    es wäre nett, wenn ihr in der Feature Übersicht mit angebt, ob 3D unterstützt wird oder nicht – vielen Dank ^^

  • Der Flip 4K ist wirklich ein sehr guter Beamer, ich bin über die Leistung wirklich erstaunt und nutze ihn gerne. Lediglich die Lautsprecher sollte man per Bluetooth oder HDMI arc erweitern

  • Sorry aber für den Preis kann man sich einen 98zoll tcl mini led TV holen.

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