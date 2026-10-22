Jimmy BX7 Pro Max ausprobiert: Machen Matratzenstaubsauger Sinn?

Wer schon einmal auf YouTube nach Matratzenstaubsaugern gesucht hat, kennt die immer gleichen Videos: Eine scheinbar saubere Matratze wird mit einem Spezialstaubsauger bearbeitet. Wenige Minuten später ist dessen Schmutzbehälter voll. Das sieht beeindruckend aus, wirkte auf uns bislang aber auch ein wenig überzogen. Vielleicht auch, weil wir uns bislang eingeredet haben, auf einer halbwegs sauberen Matratze zu schlafen.

Ein Staubsensor zeigt das aktuelle Verschmutzungslevel

Mit dem Jimmy BX7 Pro Max haben wir jetzt selbst ausprobiert, was an diesen Aufnahmen dran ist und müssen zugeben: Die Geräte funktionieren tatsächlich.

Dabei war unser Bett keineswegs ein besonders vernachlässigter Kandidat. Die Matratze ist nicht uralt, die Bettwäsche wird regelmäßig gewechselt und das Schlafzimmer selbst ist sauber gehalten. Entsprechend groß war die Überraschung, als sich nach der ersten gründlichen Behandlung trotzdem eine beachtliche Menge feinen Staubs im Auffangbehälter sammelte. Das Ergebnis war fast ein wenig unangenehm. Wir hätten jedenfalls nicht gedacht, dass wir uns Nacht für Nacht auf einer derart ergiebigen Staubquelle zur Ruhe legen.

Ein Spezialstaubsauger mit überraschender Wirkung

Der hierzulande über amazon.de vertriebene Jimmy BX7 Pro Max wurde speziell für Matratzen, Sofas und andere textile Oberflächen entwickelt. Dafür kombiniert er eine breite Saugöffnung mit einer motorisierten Bürstenrolle, die Polster während der Reinigung kontinuierlich „abklopft“. Das klingt aufwendiger, als es ist: Gemeint sind die Gummilippen der rotierenden Bürste, die beim Drehen immer wieder auf die Oberfläche schlagen und so festsitzenden Staub lösen sollen. Hinzu kommen eine Wärmefunktion, UV-C-Licht und ein Sensor, der den Verschmutzungsgrad über eine farbige Anzeige signalisiert.

BX7 Pro Max: Ein Kunststoff-Gerät mit integriertem Kabel

Die Bedienung ist unkompliziert. Zwei Tasten reichen aus, um den Staubsauger einzuschalten und zwischen drei Betriebsarten zu wechseln. Neben der vollständigen Reinigung mit Saugen, Klopfen und UV-C-Licht lassen sich auch Kombinationen ohne die jeweilige Zusatzfunktion auswählen.

Beim Einsatz fällt vor allem die mechanische Bearbeitung auf. Die Bürstenrolle ist deutlich zu spüren, während sich das Gerät langsam über die Matratze bewegen lässt. Mit einer Arbeitsbreite von rund 25 Zentimetern kommt man auf großen Flächen zügig voran. Die integrierte Staubanzeige hilft dabei, stärker verschmutzte Bereiche zu erkennen und mehrfach zu bearbeiten, macht aber keinen besonders zuverlässigen Eindruck.

Was kommt da eigentlich aus der Matratze?

Das eigentliche Erlebnis wartet nach der Reinigung. Im transparenten Auffangbehälter sammelt sich kein gewöhnlicher grober Schmutz, sondern eine überraschend feine Mischung aus Partikeln, Fasern und Haaren. Was wir anschließend über dem Mülleimer auskippen, erinnert in Konsistenz und Farbe eher an Mehl als an typischen Hausstaub. In jedem Fall fragt man sich unweigerlich, wie lange man auf dieser Mischung eigentlich schon geschlafen hat.

Heizelemente, UV-LEDs und die Bürstenrolle an der Unterseite

Allerdings sollte man aus dem Inhalt des Staubbehälters keine falschen Schlüsse ziehen. Was dort landet, muss nicht automatisch mit Milben in Verbindung gebracht werden. Ein Teil besteht aus gewöhnlichem Hausstaub, Hautschuppen und Textilfasern.

Neben der Saugleistung bewirbt Jimmy mehrere Hygienefunktionen. Ein integrierter Heizbereich soll Temperaturen von bis zu 65 Grad Celsius erreichen. Die warme Unterseite ist während der Reinigung tatsächlich zu spüren. Außerdem verfügt das Gerät über eine UV-Lampe, die sich beim Anheben automatisch abschaltet.

Nach der ersten Reinigung: Ein erschreckend voller Staubbehälter

Jimmy will so eine Milben- und Bakterienentfernung von mehr als 99,99 Prozent bieten. Solche Angaben können wir nicht überprüfen. Auch die zusätzlich beworbenen negativen Ionen lassen sich in ihrer Wirkung nicht sinnvoll beurteilen. Für uns bleibt deshalb die mechanische Reinigung das entscheidende Kriterium.

Ein klassischer Unitasker

Nach der anfänglichen Begeisterung über den vollen Staubbehälter stellt sich allerdings eine andere Frage: Was macht man mit diesem Gerät, wenn sämtliche Matratzen und Polstermöbel einmal gründlich gereinigt sind?

Wir hatten erwartet, den Jimmy vielseitiger einsetzen zu können. Tatsächlich ist er aber ein ausgesprochen spezialisierter Haushaltshelfer. Er erinnert damit an selten genutzte Küchengeräte wie Entsafter oder Avocadoschneider. Tools, die eine Aufgabe erstaunlich gut beherrschen, den Rest des Jahres aber ein eher beschauliches Leben im Schrank führen.

Was hier aus der Matratze kommt, lässt schon beim zweiten Einsatz sehr nach

Als Bodenstaubsauger taugt der BX7 Pro Max aufgrund seiner Bauform kaum. Teppiche lassen sich zwar bearbeiten, das Gerät ist aber nicht dafür ausgelegt, größere Bodenflächen komfortabel zu reinigen. Auch für das Auto ist die breite Unterseite wenig praktisch. In schmale Zwischenräume kommt man schlecht hinein, und das Stromkabel schränkt die Bewegungsfreiheit zusätzlich ein.

Immerhin ist dieses mit fünf Metern recht großzügig bemessen. Ein Doppelbett lässt sich damit problemlos reinigen, ohne die Steckdose wechseln zu müssen. Der Netzbetrieb ermöglicht zudem längere Reinigungseinsätze ohne Ladepausen.

Für einen separaten Matratzenstaubsauger spricht durchaus, dass man nicht unbedingt jenes Gerät ins Bett mitnehmen möchte, mit dem zuvor Keller, Flur oder die Krümel unter dem Esstisch beseitigt wurden. Irgendwo hört die Vielseitigkeit eines Haushaltsgeräts dann auch auf.

Die vollen Staubbehälter sind das beste Marketing dieser Gerätekategorie

Nur darf man sich spätestens nach dem ersten großen Reinigungswochenende die Frage stellen, wie häufig man das Gerät anschließend tatsächlich hervorholt. Wir können uns gut vorstellen, zweimal im Jahr sämtliche Matratzen und Polster gründlich abzusaugen. Dazwischen dürfte der Jimmy aber überwiegend im Schrank stehen. Vermutlich neben dem Entsafter.

Zwischen überzeugendem Ergebnis und fraglichem Gegenwert

Damit sind wir beim Preis. Berücksichtigt man den Aktionscode KQ9UXFYN und den dadurch gewährten Preisabzug von 36 Euro, muss man für den BX7 Pro Max 144 Euro einplanen. Das ist für einen Haushaltshelfer mit überschaubarem Einsatzgebiet nicht wenig Geld.

Man könnte den Jimmy ein wenig mit einem besonders teuren Polstershampoo vergleichen. Wer bereit ist, 140 Euro für die gründliche Behandlung seiner Polstermöbel auszugeben, kann dieses Geld auch in einen eigenen Spezialstaubsauger investieren.

Das „Klopfen“ übernimmt die rotierende Schmutzbürste

Nennenswerte laufende Verbrauchskosten entstehen bei der normalen Nutzung nicht. Der 0,5 Liter fassende Staubbehälter lässt sich entnehmen, ausklopfen und bei Bedarf reinigen. Auch die Bürstenrolle kann zur Pflege ausgebaut werden.

Denkbar wäre deshalb auch, den Jimmy innerhalb der Familie oder im Freundeskreis weiterzureichen. Wer sämtliche Betten und Sofas in der eigenen Wohnung gereinigt hat, kann das Gerät anschließend problemlos für dieselbe Aufgabe verleihen.

UV-Licht und Hitze am Boden sollen für ein Hygiene-Plus sorgen

Unsere Erfahrungen fallen damit etwas zwiespältig aus. Der Jimmy BX7 Pro Max hat uns nicht unbedingt als Haushaltsgerät begeistert, wohl aber mit seiner eigentlichen Reinigungsleistung beeindruckt. Die fast schon absurd wirkenden YouTube-Aufnahmen voller feinem Matratzenstaub konnten wir im eigenen Schlafzimmer nachvollziehen.

Wer regelmäßig große Polsterflächen reinigen möchte, Haustiere hat oder einfach Wert auf eine besonders gründliche Matratzenpflege legt, bekommt mit dem Jimmy einen nachvollziehbaren Zusatznutzen. Wer dagegen bereits mit einem guten Staubsauger ausgestattet ist und seine Matratze nur gelegentlich behandeln möchte, sollte sich fragen, ob die Anschaffung eines weiteren Geräts wirklich notwendig ist.