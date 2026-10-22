Netflix im November: Die Kaiserin, Spider-Man, Black Doves und Steps

Netflix startet mit historischen Dramen, neuen Thrillerserien und den ersten Weihnachtsfilmen in den November. Auch Animationsfilme, Dokumentationen und mehrere bekannte Lizenztitel stehen auf dem Programm, darunter auch „Spider-Man: Brand New Day“. Die Oktober-Übersicht findet ihr hier.

The Christmas Switch läutet die Weihnachtszeit ein

Am 12. November geht „Die Kaiserin“ in die dritte und letzte Staffel. Elisabeth, gespielt von Devrim Lingnau Islamoğlu, muss ihre Beziehung zu Kaiser Franz Joseph (Philip Froissant) ebenso behaupten wie ihre eigenen Vorstellungen vom Leben am Hof. Persönliche Wünsche und politische Verpflichtungen lassen sich dabei nur schwer miteinander vereinbaren.

Bereits am 5. November kehrt „Black Doves“ mit seiner zweiten Staffel zurück. Helen findet sich zunehmend in ihrer Rolle als Ehefrau des Premierministers zurecht. Für Sam wird die Lage dagegen gefährlich. Nach einem Anschlag auf Reed müssen beide herausfinden, wer dahintersteckt. Mit „The Altruists“ folgt am 19. November eine weitere Dramaserie. Sie erzählt von Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison, denen die Veruntreuung von acht Milliarden Dollar vorgeworfen wurde.

Südkoreanisches Kino gibt es am 6. November mit „Possible Love“. Regisseur Lee Chang-dong, bekannt durch „Burning“, erzählt von einem arbeitslosen Mann und seiner Frau, deren Begegnung mit einer Dokumentarfilmerin und deren Ehemann bislang unausgesprochene Sehnsüchte sichtbar macht.

Für Familien steht am 20. November „Steps – Die Stiefschwestern“ bereit. Der von Amy Poehler entwickelte Animationsfilm erzählt das Cinderella-Märchen aus einer anderen Perspektive. Stiefschwester Lilith nimmt der guten Fee den Zauberstab ab und bringt damit die vertraute Geschichte gehörig durcheinander.

Weihnachtlich wird es bereits am 4. November mit „Winstead – Ein Hund feiert Weihnachten“. Nach einem medizinischen Notfall versucht der titelgebende Vierbeiner, seine Familie rechtzeitig zum Fest wieder zusammenzuführen. Am 13. November folgt „Heartland“, in dem Jessica Chastain als ehemalige Country-Sängerin nach Nashville zurückkehrt, um das Verschwinden ihrer Nichte aufzuklären.

Neue Serien im November

3. November

Bass X Machina: In einer Steampunk-Welt voller Gesetzloser, Maschinen und übernatürlicher Gefahren kämpft ein Vater mit drastischen Mitteln für seine Familie.

4. November

Betäubt: Nach einer gescheiterten Operation verlässt ein Arzt seine angesehene Klinik. In einem kleineren Krankenhaus versucht er, beruflich und privat neu anzufangen.

5. November

Black Doves: Staffel 2: Helen lebt inzwischen als Ehefrau des Premierministers. Sam erhält eine tödliche Drohung, während ein Angriff auf Reed neue Fragen aufwirft.

Helen lebt inzwischen als Ehefrau des Premierministers. Sam erhält eine tödliche Drohung, während ein Angriff auf Reed neue Fragen aufwirft. North of North: Staffel 2: Siaja möchte ihr Leben selbst gestalten und findet dabei Unterstützung in der Gemeinschaft von Ice Cove.

6. November

Palacio – Im Belagerungszustand: Die Serie behandelt die Besetzung des Justizpalasts von Bogotá durch die Guerillagruppe M-19 im Jahr 1985 und die anschließende Suche nach Gerechtigkeit.

9. November

Doozie’s Doghouse: Doozie erlebt mit ihren Hundefreunden fantasievolle Abenteuer und entdeckt neue Möglichkeiten zum Spielen.

10. November

Last One Standing: Staffel 4: Comedians und Schauspieler treffen in wechselnden dramatischen Geschichten aufeinander. Ihre improvisierten Erzählungen entscheiden über den Wettbewerb.

Comedians und Schauspieler treffen in wechselnden dramatischen Geschichten aufeinander. Ihre improvisierten Erzählungen entscheiden über den Wettbewerb. The Devil’s Plan: Staffel 3: Sechzehn Teilnehmer mit unterschiedlichen Hintergründen messen sich in einem Wettbewerb um Geld und Anerkennung.

11. November

The Body: Ein missglücktes Aufnahmeritual einer Mädchen-Tanzgruppe in der Halloweennacht führt zu verstörenden Erscheinungen, Schuldgefühlen und verbotenen Sehnsüchten.

Ein missglücktes Aufnahmeritual einer Mädchen-Tanzgruppe in der Halloweennacht führt zu verstörenden Erscheinungen, Schuldgefühlen und verbotenen Sehnsüchten. Alicias Recht: Als ihre bisherige Existenz auseinanderbricht, nimmt Alicia ihre Tätigkeit als Anwältin wieder auf und muss sich persönlich neu orientieren.

Als ihre bisherige Existenz auseinanderbricht, nimmt Alicia ihre Tätigkeit als Anwältin wieder auf und muss sich persönlich neu orientieren. ChiaroScuro: Nach einem Mord in einem römischen Museum zieht die Polizei einen Kunstexperten hinzu. Die Ermittlungen berühren auch dessen Vergangenheit.

12. November

Die Kaiserin: Staffel 3: Elisabeth ringt um ihre Ehe, ihre persönlichen Überzeugungen und die Anforderungen ihrer Stellung am kaiserlichen Hof.

Elisabeth ringt um ihre Ehe, ihre persönlichen Überzeugungen und die Anforderungen ihrer Stellung am kaiserlichen Hof. Bros: Staffel 2: Pini und Nisso versuchen, ihre beruflichen und privaten Probleme zu lösen. Ein Mafiaboss macht ihnen das Leben zusätzlich schwer.

Pini und Nisso versuchen, ihre beruflichen und privaten Probleme zu lösen. Ein Mafiaboss macht ihnen das Leben zusätzlich schwer. Bir Başkadır – Acht Menschen in Istanbul: Staffel 2: Unterschiedliche Lebenswege kreuzen sich im hektischen Istanbul und beeinflussen sich auf unerwartete Weise.

Unterschiedliche Lebenswege kreuzen sich im hektischen Istanbul und beeinflussen sich auf unerwartete Weise. Miracles of the ER: Ein junger Mediziner muss sich in einer Notaufnahme bewähren, nachdem ihn ein erfahrener Arzt in sein Team aufgenommen hat.

Ein junger Mediziner muss sich in einer Notaufnahme bewähren, nachdem ihn ein erfahrener Arzt in sein Team aufgenommen hat. Love Is Blind, Habibi: Staffel 2: Arabische Singles suchen einen Partner, ohne ihn vorher gesehen zu haben. Wissam Breidy und Rym Saidi moderieren.

13. November

Mord in Galicien: Nach einem Angriff auf eine Frau verdächtigt ein Ermittler deren Ehemann. Das Drama orientiert sich an tatsächlichen Ereignissen.

Nach einem Angriff auf eine Frau verdächtigt ein Ermittler deren Ehemann. Das Drama orientiert sich an tatsächlichen Ereignissen. Stars and Vows: Anele Mdoda und ihr Verlobter Buzza James werden bei den Vorbereitungen ihrer Hochzeit begleitet.

18. November

Win the Mall: In einem Einkaufszentrum treten Kandidaten gegeneinander an. Geschick beim Einkaufen und strategisches Vorgehen sollen den Sieg bringen.

In einem Einkaufszentrum treten Kandidaten gegeneinander an. Geschick beim Einkaufen und strategisches Vorgehen sollen den Sieg bringen. Das Bestiengesetz: Die bevorstehende Freilassung eines verurteilten Kindermörders sorgt in Polen für Unruhe und stellt eine Ermittlerin gegen eine Psychiaterin.

Die bevorstehende Freilassung eines verurteilten Kindermörders sorgt in Polen für Unruhe und stellt eine Ermittlerin gegen eine Psychiaterin. Os 12 Signos de Valentina: Nach dem Ende ihrer Beziehung will Valentina Männer aller zwölf Sternzeichen kennenlernen. Die Partnersuche entwickelt sich anders als geplant.

19. November

The Altruists: Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison verfolgen große Pläne für die Finanzwelt, bevor Vorwürfe über die Veruntreuung von acht Milliarden Dollar laut werden.

20. November

Willkommen im El Bulli: Die Dramaserie zeichnet den Aufstieg des Kochs Ferran Adrià und die Entwicklung seines Restaurants El Bulli nach.

26. November

Die Notaufnahme: In einem überlasteten Krankenhaus in Oslo kämpfen Beschäftigte mit politischen Vorgaben, alltäglichem Druck und Veränderungen im Team.

In einem überlasteten Krankenhaus in Oslo kämpfen Beschäftigte mit politischen Vorgaben, alltäglichem Druck und Veränderungen im Team. Die Entführung von Toos van der Valk: Im Jahr 1982 wird die Angehörige einer niederländischen Hoteliersfamilie verschleppt. Ihre Familie versucht, sie zu befreien. Nach wahren Ereignissen.

Im Jahr 1982 wird die Angehörige einer niederländischen Hoteliersfamilie verschleppt. Ihre Familie versucht, sie zu befreien. Nach wahren Ereignissen. Fool Night: In einer sonnenlosen Zukunft werden Menschen in Pflanzen verwandelt, um Sauerstoff zu erzeugen. Einer der Betroffenen stößt auf eine Verschwörung.

28. November

12 Weihnachts-Challenges mit Salish Matter: Neue Produktion rund um Salish Matter. Eine ausführliche Inhaltsbeschreibung liegt noch nicht vor.

Termin noch offen

Gordon: Die auf einem Buch von Marcelo Larraquy basierende Serie erzählt, wie Aníbal Gordon im Argentinien der 1970er-Jahre vom Kleinkriminellen zum brutalen Mörder wird.

Neue Filme und Dokus im November

1. November

Barbie in der Nussknacker: Barbie reist durch eine märchenhafte Welt und versucht, Ken aus den Fängen des Mäusekönigs zu befreien.

3. November

Blood & Sinners: Zwei Brüder kehren 1932 nach Mississippi zurück und eröffnen einen Club. Bei der Feier werden übernatürliche Kräfte auf sie aufmerksam.

Zwei Brüder kehren 1932 nach Mississippi zurück und eröffnen einen Club. Bei der Feier werden übernatürliche Kräfte auf sie aufmerksam. Mike Tyson: Return of the Mike: Der frühere Boxer erzählt in einer Soloshow persönliche Geschichten und Erinnerungen.

4. November

Winstead – Ein Hund feiert Weihnachten: Ein medizinischer Notfall bringt eine Familie auseinander. Ihr Hund setzt alles daran, sie vor Weihnachten wieder zu vereinen.

Ein medizinischer Notfall bringt eine Familie auseinander. Ihr Hund setzt alles daran, sie vor Weihnachten wieder zu vereinen. Ninho: Der Preis des Ruhms: Die Dokumentation begleitet den französischen Rapper Ninho, der nach Jahren des Erfolgs über das Ende seiner Karriere nachdenkt.

Die Dokumentation begleitet den französischen Rapper Ninho, der nach Jahren des Erfolgs über das Ende seiner Karriere nachdenkt. Taken: Natalee Holloway: Die Dokumentation verfolgt die Suche nach der 2005 auf Aruba verschwundenen Natalee Holloway bis zur Konfrontation ihrer Mutter mit einem Verdächtigen.

Die Dokumentation verfolgt die Suche nach der 2005 auf Aruba verschwundenen Natalee Holloway bis zur Konfrontation ihrer Mutter mit einem Verdächtigen. A Great Awakening

5. November

Overacting: Als ihr Vater nach einem Herzinfarkt glaubt, wieder Polizist zu sein, richtet Nuch mit Freunden eine falsche Polizeieinheit ein.

Als ihr Vater nach einem Herzinfarkt glaubt, wieder Polizist zu sein, richtet Nuch mit Freunden eine falsche Polizeieinheit ein. One Year to Live, Buy a Man: Die 40-jährige Yui hat nur noch ein Jahr zu leben und engagiert den Nachtclub-Host Sena. Die ungewöhnliche Vereinbarung entwickelt sich weiter.

Die 40-jährige Yui hat nur noch ein Jahr zu leben und engagiert den Nachtclub-Host Sena. Die ungewöhnliche Vereinbarung entwickelt sich weiter. Der Sturm: Trotz einer gefährlichen Wetterlage fährt ein Fischer weit aufs Meer hinaus, um seine wirtschaftlichen Probleme mit einem großen Fang zu lösen.

6. November

Possible Love: Ein arbeitsloser Mann und seine Frau begegnen einer Filmemacherin und deren Ehemann. Das Treffen bringt verborgene Bedürfnisse zum Vorschein.

Ein arbeitsloser Mann und seine Frau begegnen einer Filmemacherin und deren Ehemann. Das Treffen bringt verborgene Bedürfnisse zum Vorschein. Ungeschützt: Mord in Galicien: Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall im Jahr 2015 gerät eine nahestehende Person der schwer verletzten Isabel Fuentes unter Verdacht.

7. November

WWE Crown Jewel: 2026: Wrestler von Raw und SmackDown treten in internationalen Wettkämpfen und Titelduellen gegeneinander an.

9. November

Ein guter Anwalt: Nach einer Überdosis muss ein Anwalt innerhalb einer Woche seinen Prozess vorbereiten und seine berufliche Zukunft retten. Eine Praktikantin hilft ihm dabei.

10. November

Janelle James: How Romantic: In ihrem ersten einstündigen Stand-up-Programm spricht Janelle James über Beziehungen, Finanzen und Geschlechterrollen.

11. November

Avedon: Archivaufnahmen und neue Interviews zeichnen das Leben und die künstlerische Arbeit des Fotografen Richard Avedon nach.

Archivaufnahmen und neue Interviews zeichnen das Leben und die künstlerische Arbeit des Fotografen Richard Avedon nach. The Gospel of Christmas: Ein Pastor zieht mit seiner Familie in ein schwieriges New Yorker Viertel. Dort versucht er, eine Kirche vor der Zwangsvollstreckung zu bewahren.

12. November

Nur bis Weihnachten: Zwei Schwestern mit sehr verschiedenen Lebensentwürfen tauschen über die Feiertage ihre Rollen und geraten in ungewohnte Situationen.

Zwei Schwestern mit sehr verschiedenen Lebensentwürfen tauschen über die Feiertage ihre Rollen und geraten in ungewohnte Situationen. Allen: Zwanzig Jahre nach einer Begegnung mit einem Außerirdischen trifft Petey seinen früheren Besucher erneut. Nun steht das Schicksal der Erde auf dem Spiel.

Zwanzig Jahre nach einer Begegnung mit einem Außerirdischen trifft Petey seinen früheren Besucher erneut. Nun steht das Schicksal der Erde auf dem Spiel. Never Surrender: Ein ehemaliger Soldat muss gemeinsam mit seinen entfremdeten Enkeln sein abgelegenes Haus gegen eine gewalttätige Bande verteidigen.

Ein ehemaliger Soldat muss gemeinsam mit seinen entfremdeten Enkeln sein abgelegenes Haus gegen eine gewalttätige Bande verteidigen. Oskars Kleid

Gremlins – Kleine Monster (Schweiz): Billy erhält ein ungewöhnliches Haustier. Werden drei wichtige Regeln missachtet, entstehen daraus gefährliche kleine Monster.

13. November

Heartland: Die frühere Country-Größe Misty Jones (Jessica Chastain) kehrt nach Nashville zurück, um das Verschwinden ihrer Nichte zu untersuchen.

Die frühere Country-Größe Misty Jones (Jessica Chastain) kehrt nach Nashville zurück, um das Verschwinden ihrer Nichte zu untersuchen. Lassie: Ein neues Abenteuer: Lassie und ihre menschlichen Freunde suchen nach dem entführten Terrier Pippa.

15. November

Sieben Minuten nach Mitternacht: Ein Junge versucht, mit der schweren Erkrankung seiner Mutter umzugehen. Die Geschichten eines geheimnisvollen Baummonsters helfen ihm dabei.

17. November

Mike Ward: Modest: Der französisch-kanadische Komiker spricht über Partnersuche nach einer Scheidung und seine Vorstellungen eines erfüllten Lebens.

18. November

Guarding Stars: Eine Leibwächterin begleitet einen Schauspieler nach Montana. Als sich die beiden zu Weihnachten als Paar ausgeben, entwickeln sich echte Gefühle.

19. November

Das fliegende Klassenzimmer: Martina aus Berlin möchte ein Stipendium an einem Alpeninternat erhalten und gerät dort zwischen rivalisierende Gruppen.

20. November

Steps – Die Stiefschwestern: Cinderellas Stiefschwester Lilith stiehlt den Zauberstab der guten Fee und verändert damit den Verlauf des bekannten Märchens.

Cinderellas Stiefschwester Lilith stiehlt den Zauberstab der guten Fee und verändert damit den Verlauf des bekannten Märchens. Vicentina bittet um Entschuldigung: Nach einem tödlichen Busunglück, das ihr Sohn verursacht hat, sucht Vicentina die Angehörigen der Opfer auf und verarbeitet ihren eigenen Verlust.

Nach einem tödlichen Busunglück, das ihr Sohn verursacht hat, sucht Vicentina die Angehörigen der Opfer auf und verarbeitet ihren eigenen Verlust. Primetime Preacher$ – Der Fernsehprediger: Ehemalige Vertraute berichten vom Aufstieg und Fall dreier prominenter Fernsehprediger der 1980er-Jahre.

23. November

Der Fall Karen Read: Nach dem Tod des Bostoner Polizisten John O’Keefe während eines Schneesturms richtet sich der Verdacht gegen seine Freundin Karen Read.

24. November

Rob Lowe: The Outsider: Der Schauspieler blickt auf seine Karriere, persönliche Rückschläge und berufliche Neuanfänge zurück.

25. November

The Mosquito Bowl: Vier erfolgreiche College-Football-Spieler melden sich nach dem Angriff auf Pearl Harbor bei den Marines und erleben die Folgen des Krieges.

Vier erfolgreiche College-Football-Spieler melden sich nach dem Angriff auf Pearl Harbor bei den Marines und erleben die Folgen des Krieges. NFL Netflix Gameday: Packers vs. Rams: Die Green Bay Packers treffen am Abend vor Thanksgiving in Los Angeles auf die Rams.

26. November

Gremlins – Kleine Monster (Deutschland und Österreich): Ein Weihnachtsgeschenk mit drei strengen Verhaltensregeln sorgt nach deren Missachtung für reichlich Ärger.

Ein Weihnachtsgeschenk mit drei strengen Verhaltensregeln sorgt nach deren Missachtung für reichlich Ärger. Spider-Man: Brand New Day: Spider-Man-Neuauflage aus dem Jahr 2026 mit Tom Holland und Zendaya.

27. November

Quasimodo, die Seele von Paris: Während einer Choleraepidemie im Paris des Jahres 1830 gerät ein buckliger Mann zwischen medizinische Experimente, politische Konflikte und eine unerreichbare Liebe.

Während einer Choleraepidemie im Paris des Jahres 1830 gerät ein buckliger Mann zwischen medizinische Experimente, politische Konflikte und eine unerreichbare Liebe. Der Junge: Nach dem Tod des neunjährigen Nuco bei einer Gasexplosion versucht seine Mutter, den Verlust zu bewältigen. Sein Großvater will die Wahrheit nicht akzeptieren.

28. November

WWE Survivor Series: 2026: Die Wrestling-Veranstaltung bringt Titelkämpfe und das WarGames-Match auf den Bildschirm.

30. November