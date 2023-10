Jetzt vorbestellbar: Bambu Lab A1 Mini und SwitchBot S10

Zwei Technik-Spielereien, die in den vergangenen Monaten für verdrehte Köpfe gesorgt haben, sind (wieder) in die Vorbestellung gegangen und lassen sich mit etwas Mut zum Risiko jetzt ordern. Zum einen hat der Smart-Home-Anbieter Switchbot seinen S10-Saugroboter ins Rennen geschickt, den ersten Saugroboter mit Wasserfestanschluss. Zum anderen ist der kompakte 3D-Drucker mit Mehrfarb-Option, Bambu Lab A1 Mini , jetzt im offiziellen EU-Store des Herstellers erhältlich.

