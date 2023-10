Netflix: Cloud-Gaming-Angebot im Anmarsch

Der Video-Streaming-Dienst Netflix sieht das Angebot von Computerspielen als festen Bestandteil der eigenen Content-Strategie. Anwender, die Lust auf Zerstreuung haben, sollen Netflix zur Standarddestination für verregnete Abende auf der Couch machen – unabhängig davon, ob diesen der Sinn nach einem Spielfilm, nach einer Binge-Watching-Session neuer Fernsehserien oder nach einem neuen Spiel steht.

Das iPhone dient als Controller

Erste Bereitstellung in den USA

Was die Bereitstellung von Spielen angeht, hat Netflix sich dabei bislang vornehmlich auf Mobilgeräte konzentriert und offeriert über die App Stores der großen Anbieter zahlreiche Premium-Spiele, die von zahlenden Netflix-Abonnenten kostenlos geladen und genutzt werden können.

In einem nächsten Schritt will der Streaming-Dienst nun offenbar auch den Desktop und das Spiel auf dem Fernseher erobern. Dies ermöglichen soll ein eigenes Cloud-Gaming-Angebot, das im Browser und auf Smart-TV-Geräten genutzt werden kann und die Mobilgeräte der Anwender als Controller zweckentfremdet.

Was in Ländern wie Kanada und Großbritannien bereits 2021 als Mini-Experiment lanciert wurde, ist nun testweise in den Vereinigten Staaten gestartet und ist dafür gedacht, Abonnenten auch in Zeiten mit weniger interessanten TV- und Filminhalten weiter an den Dienst zu binden. Zudem dürfte der Mehrwert, den das integrierte Spielabonnement bietet, bei zukünftigen Preiserhöhungen schon jetzt Teil der rechtfertigenden Argumentation für den Anstieg der Nutzungsgebühren sein.



Bestandteil des Netflix-Abonnements

Anders als für vergleichbare Angebote, wie etwa Amazons Luna oder Microsofts Xbox Cloud Gaming, sollen Netflix-Nutzer nicht gesondert zur Kasse gebeten werden, sondern den Cloud-Spiele-Dienst als integralen Bestandteil ihres Netflix-Abonnements erleben.

Das neue Netflix-Angebot lässt sich von Abonnenten in den USA auf Amazons Fire TV-Geräten, auf Chromecasts mit Google TV, auf LG-Fernsehern, auf dem Nvidia Shield, Roku-Geräten und smart Samsung-Fernsehern nutzen. Noch ist unklar, wann der Cloud-Streaming-Dienst in Deutschland starten wird.