SignChat: Direktkontakt mit DGS Gebärdensprach-Dolmetschern von Apple

Apples Gebärdensprach-Dolmetscher bieten ihre Dienste dabei in insgesamt 11 Sprachvarianten an. Neben der französischen Gebärdensprache (LSF), der englischen (Auslan, ALS und BSL) sind auch Spezialisten für deutsche Gebärdensprache (DGS) verfügbar, die in den Geschäftszeiten ohne vorherige Terminvereinbarung direkt für Gespräche bereitstehen.

Das Service-Angebot richtet sich dabei nicht nur an potenzielle Käufer. Bei neuer Hardware, die mit einer personalisierten Einkaufsberatung abgeholt werden soll, bietet Apple hier auch Support per Videochat und hilft bei Problemen mit iPhone, iPad und Mac.

