Jetzt da: iCloud Fotos für Windows und macOS Ventura 13.0.1

Apple hat am Mittwochabend nicht nur die mobilen Betriebssysteme für iPad und iPhone aktualisiert , sondern bietet auch ein kleines Wartungsupdate für macOS Ventura an. Das Desktop-Betriebssystem hat Cupertino auf Version 13.0.1 angehoben und dürfte sich auch auf dem Mac um die Behebung der Fehler in der hauseigenen Werbeinfrastruktur kümmern.

