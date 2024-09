JellyBox Player: Native Jellyfin-App für Mac, iPad und iPhone

Nach der ziemlich plötzlichen Einstellung der Synology Video Station, suchen Anwender vermehrt nach Alternativen, zur Verwaltung der persönlichen Serien-, Film- und Musik-Sammlung. Neben Plex bietet sich hier vor allem das gänzlich kostenfreie und quelloffen entwickelte Jellyfin-Projekt an, ifun.de berichtete.

Native Jellyfin-Apps für Mac und iPhone

Jellyfin ist eine kostenfreie Alternative zu kommerziellen Medienservern und ermöglicht es Nutzern, ihre Medieninhalte auf selbstverwalteten Servern, NAS-Systemen oder im Heimnetzwerk zu organisieren und zu streamen. Der Dienst versieht die Mediendateien mit zusätzlichen Informationen wie Covern, Beschreibungen und Details zu Künstlern oder Schauspielern.

Ist Jellyfin einmal eingerichtet, greift man für gewöhnlich über den Browser oder die offizielle Jellyfin-Mobil-App auf die Medienverwaltung zu, doch inzwischen bieten sich auch erste native Applikationen an. Dazu gehört etwa JellyBox. Das Projekt über das wir beriets zum Start seiner Betaphase berichteten, ist mittlerweile auch im Mac App Store verfügbar.

JellyBox ist ein nativer Desktop-Client, der speziell für die Wiedergabe von Musik aus der persönlichen Jellyfin-Bibliothek entwickelt wurde. Nach einer anfänglichen Testphase über Apples TestFlight ist die App nun als Universal-Download für Mac, iPad und iPhone im App Store erhältlich.

Unterstützung für Medientasten

Hier erweitert die App den Funktionsumfang des Open-Source-Medienservers um einen spezialisierten Audio-Client, der den Zugriff auf MP3-Wiedergabelisten und Alben direkt vom Mac oder iPhone ermöglicht.

Die App soll laut Entwicklern eine nahtlose Integration in die Apple-Umgebung bieten. Besonders hervorgehoben wird die Unterstützung von Medientasten, die eine einfache Steuerung der Wiedergabe über die Tastatur ermöglichen. Neben macOS und iOS ist JellyBox auch für Android als APK-Datei verfügbar. Versionen für Linux und Windows sind ebenfalls in Entwicklung. Alternativ bietet sich für das iPhone auch Fintunes an.