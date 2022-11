Jackery startet Black-Friday-Sale für Powerstations und Solarpanels

Jackery ist einer der bekanntesten Anbieter von mobilen Stromstationen. Zuletzt haben wir im Sommer den Jackery Explorer 1000 ausführlich vorgestellt. Am heutigen Donnerstag hat der Hersteller nun seinen Black-Friday-Sale gestartet und bietet in diesem Zusammenhang sowohl ausgewählte Powerstations als auch einen Teil seiner Solarpanels mit nennenswertem Preisnachlass an.

Insert

You are going to send email to