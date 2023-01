Jackery Solarzelt LightTent-AIR: 1200 Watt und Stromspeicher integriert

Im Solarzelt integriert sind so genannte Galliumarsenid-Solarzellen (GaAs), die eine Leistung von 1200 Watt bieten sollen und zusätzliche Stromspeichermodule, die die tagsüber geerntete Energie auch in der Nacht zur Verfügung stellen.

Wirklich viele Informationen liegen zum so genannten Jackery LightTent-AIR zwar immer noch nicht vor, zeitgleich mit den Presseinformationen darüber, dass das Solarzelt mit einem der CES Best of Innovation Awards ausgezeichnet wurde , informierte der Hersteller nun jedoch zumindest über erste Details der wasserdichten Outdoor-Pyramide.

Wie berichtet hat der für seine Powerstations bekannte Anbieter Jackery auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas nicht nur zwei neue Modelle seiner Jackery Pro-Solargeneratoren vorgestellt, sondern auch ein neues Solarzelt präsentiert. Das Solarzelt verfügt über integrierte Photovoltaik-Module und soll Solarstrom so direkt beim Campen ernten können, ohne dafür zusätzliche Solarmodule mitführen zu müssen.

