Hey Disney!: Neues Alexa-Aktivierungswort muss gekauft werden

Der Onlinehändler Amazon wird die Auswahl an Aktivierungswörtern, mit denen sich die Echo-Lautsprecher des Anbieters aufwecken und in Hab-Acht-Stellung bringen lassen, in Kürze um eine weitere Option ergänzen. Neben Alexa, Amazon, Computer, Echo und Ziggy soll demnächst auch das Kommando „Hey Disney!“ die Auswahl an Aktivierungswörtern ergänzen.

Kostenpflichtiger Premium-Skill

Vorerst ausschließlich in den Vereinigten Staaten verfügbar, soll das neue Aktivierungswort zusammen mit mehreren bekannten Stimmen aus dem Disney-Universum auf kompatiblen Geräten landen, wird jedoch nicht im Rahmen eines kostenlosen Software-Updates einlaufen, sondern muss kostenpflichtig erworben werden.

Neben den über 20 Stimmen aus Titeln von Disney, Pixar und Star Wars, zu denen unter anderem Mickey Mouse, Dory aus „Findet Nemo“ und Olaf aus „Frozen“ zählen werden, verspricht Amazon mehrere Premium-Skills mit „Hey Disney!“ auszuliefern. So sollen Anwender eine Auswahl von Witzen aus dem Disney-Universum hören, Geräuschkulissen lauschen und Ratespiele zu bestimmten Disney-Produktionen spielen können.

Amazon erklärt dazu beispielhaft:

Wenn du Hey Disney! nach dem Wetter fragst, sagt dir Olaf aus Frozen vielleicht, dass es draußen kalt ist. Oder wenn du in der Stimmung bist, ein schönes Essen zu kochen, kannst du Hey Disney! bitten, die Geräuschkulisse aus Ratatouille zu spielen.

Service-Zentrale für Disney-Hotels

Entwickelt wurde der „Hey Disney!“-Skill jedoch offenbar für die Disney-Resorts, in denen die neuen Inhalte ebenfalls auf entsprechender Hardware in den Hotel-Zimmern angeboten werden sollen.

Dort sollen sich über die Alexa-Lautsprecher auch neue Handtücher an der Rezeption ordern lassen, Öffnungszeiten der Restaurants in Erfahrung bringen lassen und weiter Service-Funktionen bereitstehen – den Einsatz der Alexa-Lautsprecher zur Personalentlastung kennen wir in Europa aus der Altenpflege.

Zudem soll sich der Skill auf das Zusammenspiel mit dem Disney-Wearable MagicBand+ verstehen und dieses im Rahmen von Ratespielen und Co. direkt ansprechen, blinken und vibrieren lassen.

In Vereinigten Staaten soll die neue Funktion „demnächst“ verfügbar sein, wann es in Europa soweit ist, kommuniziert Amazon bislang noch nicht.