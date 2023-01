Jackery: Neues Solarzelt und neue Solargeneratoren zur CES

In diesem Zusammenhang wollen wir auf die bevorstehende Rabattaktion von Jackery aufmerksam, in deren Verlauf der Solargenerator 1000 Pro und der Solargenerator 2000 Pro in unterschiedlichen Konfigurationen deutlich günstiger angeboten wird. Hier gibt es an Montag 13 Prozent auf beide Einzelgeräte und auf die Bundles mit 1, 2 und 6 zusätzlichen Solar-Segeln.

Der Solargenerator 1500 Pro und der Solargenerator 300 Pro werden schon in wenigen Wochen in Deutschland verfügbar sein und dann wie üblich über amazon.de und den Online-Shop des Anbieter zum Kauf angeboten.

Insert

You are going to send email to