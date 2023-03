Shadow Drive mit neuer Benutzeroberfläche und Fotofunktionen

Neben der Möglichkeit zum Zugriff per Webbrowser bietet Shadow auch Apps für verschiedenen Plattformen , darunter Versionen für den Mac und iOS, zum Download an.

Die Speicherlösung Shadow Drive lässt sich in der Basisversion kostenlos nutzen. Hier stehen dann 20 GB Onlinespeicher zur persönlichen Nutzung zur Verfügung. Die kommerzielle Variante von Shadow Drive bietet zum Monatspreis von 8,99 Euro insgesamt 2 TB Speicher in der Cloud des Anbieters.

Mit Blick auf die Fotoverarbeitung wurde zunächst die Möglichkeit eingeführt, die Bilder mit einem in die Weboberfläche von Shadow integrierten Werkzeug zu verbessern. Darüber hinaus ist es mithilfe von KI-Funktionen künftig möglich, Objekte wie Fahrzeuge, Pflanzen oder Gesichter zu erkennen und die jeweiligen Fotos automatisiert zu kennzeichnen. Diese Funktion wird allerdings derzeit noch getestet und soll im Laufe des Jahres 2023 schrittweise „bei einigen Shadow Drive-Nutzern“ (was auch immer das heißt) eingeführt werden. Die dieser Funktion zugrundeliegenden Rechenprozesse werden vor Ort im Shadow-Rechenzentrum ausgeführt.

Der Cloud-Computing-Anbieter Shadow hat seine im vergangenen Jahr eingeführte Online-Speicherlösung Shadow Drive überarbeitet. Neben allgemeinen Verbesserungen und einer neuen Benutzeroberfläche wurde insbesondere an dem in Shadow Drive integrierten Fotospeicher gefeilt.

