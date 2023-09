iWork-Update: Apples Office-Anwendungen um neue Funktionen erweitert

Mit Pages, Numbers und Keynote hat Apple kostenlose Alternativen zu den Microsoft-Anwendungen Word, Excel und PowerPoint im Programm, die sich sowohl auf dem Mac als auch auf iOS-Geräten nutzen lassen. Die in diesen Anwendungen erstellten Dokumente lassen sich gleichermaßen auf allen unterstützten Geräten anzeigen und bearbeiten. Ergänzend dazu besteht auch die weniger bekannte Möglichkeit, die Office-Anwendungen von Apple vom Webbrowser aus in iCloud zu verwenden. Etwas versteckt bietet Apple sogar separate Benutzerhandbücher für die iCloud-Versionen dieser Programme an.

Die aktuellen Updates für Pages , Numbers und Keynote tragen die Versionsnummer 13.2 und kommen zu weiten Teilen mit identischen Neuerungen und Verbesserungen. Dazu zählt die Unterstützung von 3D-Objekten im USDZ-Format sowie mit den neuen Apple-Betriebssystemen verbundene Funktionen wie die Möglichkeit, sich Textvorschläge anzeigen zu lassen und diese zu verwenden, über FaceTime gemeinsam mit anderen Personen an einem Dokument zu arbeiten oder die erweiterte Integration der iWorks-Dokumente in die Spotlight-Suche zu nutzen. Apple hat auch den Import von Diagrammen aus Microsoft-Office-Dokumenten verbessert und zum Teil neue Optionen für Ränder und Hintergrundfarben ergänzt.

Apple hat seine iWork-Apps in neuen Versionen veröffentlicht und zum Teil mit Funktionserweiterungen ausgestattet, die auf den mit iOS 17, iPadOS 17 und dem am Montag kommenden macOS Sonoma basierenden zusätzlichen Möglichkeiten basieren.

Insert

You are going to send email to