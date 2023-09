Disney+ im Oktober: „Geistervilla“ und „Gänsehaut“

Disney+ hat seine Programmerweiterungen für den nächsten Monat angekündigt. Im Oktober wird das Angebot des Videodienstes um 37 neue Filme und Serienstaffeln erweitert.

Ein Schwerpunkt bei Disney+ ist im kommenden Monat das Thema Grusel-Highlights und Halloween. In diesem Rahmen startet gleich zu Monatsbeginn der neue Film „Geistervilla“, für den 18. Oktober ist zudem der Serienstart der Star-Produktion „Gänsehaut“ angesetzt.

Geistervilla

Ab 4. Oktober auf Disney+ (Disney)

Inspiriert von der klassischen Vergnügungspark-Attraktion, erzählt „Geistervilla“ die Geschichte von Gabbie, einer alleinerziehenden Mutter, die entdeckt, dass die Villa, die sie und ihr Sohn bewohnen wollen, von lästigen Geistern heimgesucht wird. In der Hoffnung, die häusliche Ruhe wiederherzustellen, heuert Gabbie eine bunt zusammengewürfelte Truppe sogenannter spiritueller Experten an, die helfen sollen, ihr Zuhause von den übernatürlichen Hausbesetzern zu befreien. Disneys „Geistervilla“ ist eine unterhaltsame Mischung aus Action, Abenteuer und Komödie mit einer Starbesetzung, zu der LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Dan Levy, Jamie Lee Curtis und Jared Leto gehören. Das Drehbuch stammt von Katie Dippold, Regie führte Justin Simien. Die Produzenten des Films sind Dan Lin und Jonathan Eirich, Nick Reynolds und Tom Peitzman fungieren als ausführende Produzenten.

FX’s „Dear Mama“

Ab 4. Oktober exklusiv auf Disney+ (Star)

FX’s „Dear Mama“ ist eine zutiefst persönliche fünfteilige Serie, die sich den Konventionen des traditionellen dokumentarischen Storytellings widersetzt, um eine bemerkenswerte Saga von Mutter und Sohn – Afeni und Tupac Shakur – zu erzählen. Afeni Shakur war eine Revolutionärin, eine Intellektuelle und die Stimme des Volkes. In den 1970er-Jahren stieg sie zum Liebling der feministischen Bewegung auf und war eine weibliche Anführerin inmitten des Macho-Milieus der Black Panther Party. Tupac war ein Rapper und Poet, ein politischer Visionär und Philosoph, und er wurde zu einem der größten Rap-Künstler aller Zeiten. Ihre Geschichte schildert die Möglichkeiten und Widersprüche in den USA, angefangen in einer Zeit, als die Hip-Hop-Kultur noch vor revolutionärer Inbrunst strotzte, bis zu ihrem glanzvollsten Jahrzehnt.

Marvel Studios „Loki“ – Staffel 2

Ab 6. Oktober exklusiv auf Disney+ (Marvel)

Marvel Studios' „Loki“ – Staffel 2 knüpft an das schockierende Finale der ersten Staffel an, als sich Loki im Kampf um das Fortbestehen der Time Variance Authority wiederfindet. Zusammen mit Mobius, Hunter B-15 und einem Team aus neuen und zurückkehrenden Charakteren navigiert Loki durch ein sich ständig erweiterndes und immer gefährlicheres Multiversum auf der Suche nach Sylvie, Richterin Ravonna Renslayer, Miss Minutes und der Wahrheit darüber, was es bedeutet, einen freien Willen und eine glorreiche Bestimmung zu haben.

The Boogeyman

Ab 11. Oktober auf Disney+ (Star)

„The Boogeyman“ ist ein furchteinflößender Horrorthriller nach einer Idee des Bestseller-Autors Stephen King. Die Highschool-Schülerin Sadie Harper und ihre kleine Schwester Sawyer sind schwer getroffen vom Tod ihrer Mutter. Von ihrem Vater Will, der als Therapeut arbeitet, bekommen sie nicht viel Unterstützung, da er mit seinem eigenen Schmerz zu kämpfen hat. Als ein verzweifelter Patient unerwartet bei ihnen zu Hause auftaucht, um Hilfe zu suchen, lässt er ein schreckliches, übernatürliches Wesen zurück, das Familien quält und sich vom Leid seiner Opfer ernährt. „In The Boogeyman” spielen Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton und David Dastmalchian. Rob Savage führt Regie nach einem Drehbuch von Scott Beck & Bryan Woods und Mark Heyman.

Gänsehaut

Ab 13. Oktober exklusiv auf Disney+ (Star)

Inspiriert von der internationalen Bestseller-Buchreihe von R.L. Stine, folgt „Gänsehaut“ einer Gruppe von fünf Highschool-Schülern, die sich auf eine düstere und verdrehte Reise begeben um den tragischen Tod eines Teenagers namens Harold Biddle drei Jahrzehnte zuvor zu untersuchen – während sie zeitgleich dunkle Geheimnisse aus der Vergangheit ihrer Eltern ans Licht bringen.

Die Löwen von Sizilien

Ab 25. Oktober exklusiv auf Disney+ (Star)

Die Brüder Paolo und Ignazio Florio verlassen das arme kalabrische Bagnara Calabra und ziehen nach Palermo, wo sie eine Apotheke eröffnen und schnell reich werden. Doch Paolos Sohn Vincenzo verwandelt die Familie Florio in den Jahren vor der Vereinigung Italiens in ein regelrechtes Geschäftsimperium. Von dem brennenden Wunsch nach Erfolg getrieben, strebt er danach, vom Adel Palermos gleichberechtigt behandelt zu werden, was ihn dazu zwingt, eine Aristokratin zu heiraten. Doch er verliebt sich unsterblich in die bürgerliche Giulia Portalupi und opfert seinen Wunsch nach Adel. So wird ihr einziger Sohn Ignazio damit beauftragt, den Namen Florio aufrechtzuerhalten.

Alle Neuerscheinungen auf Disney+ im Oktober 2023

Ab 4. Oktober

Geistervilla (Disney)

(Disney) Dear Mama (Star)

(Star) Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 2 (National Geographic)

Ab 6. Oktober

Loki – Staffel 2 (Star)

– Staffel 2 (Star) Die Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig (Star)

(Star) Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele (Star)

(Star) Carpool – Mit dem Gangster auf der Flucht (Star)

(Star) Campingfreuden (Disney)

(Disney) Chip und Chap auf hoher See (Disney)

(Disney) Das Geigenkonzert (Disney)

(Disney) Donald, der Hobbytapetierer (Disney)

(Disney) Old MacDonald hat 'ne Farm (Disney)

(Disney) Ist die Katze aus dem Haus … (Disney)

(Disney) Das Zauberschiff (Disney)

(Disney) Nashorn im Galopp (Disney)

Ab 11. Oktober

The Boogeyman (Star)

(Star) 4Ever – Staffel 1 (Disney)

(Disney) Algiers, America – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Death in Paradise – Staffel 12 (Star)

– Staffel 12 (Star) Kiya & die Kimoja Helden – Staffel 1 (Disney)

Ab 13. Oktober

Gänsehaut (Star)

(Star) Die Noobs – Klein aber gemein (Star)

(Star) Probezeit (Star)

(Star) That Night – Ein heißer Sommer (Star)

Ab 18. Oktober

Appendage (Star)

(Star) Homeland – Staffel 1-8 (Star)

Ab 20. Oktober

A Marvel Studios Special Presentation: Werewolf By Night in Color (Marvel)

(Marvel) Goodbye Lover (Star)

(Star) Beilight – Biss zum Abendbrot (Star)

Ab 25. Oktober

Die Löwen von Sizilien (Star)

(Star) Praise Petey – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Distances (Star)

(Star) The Way of Tea (Star)

(Star) Censor of Dreams (Star)

(Star) Rise of a Star (Star)

(Star) Chuchotages (Star)

(Star) Timecode (Star)

(Star) Wave (Star)

(Star) Wohnfläche: Null Quadratmeter (Star)

Ab 27. Oktober