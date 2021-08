Mit Thunderbolt 3: Ugreen 6-in-2-USB-C-Adapter für 20 Euro

UGREEN USB C Hub Adapter Thunderbolt 3 Dock mit SD/TF Kartenleser, USB C 100W, 3 USB 3.0 Kompatibel mit MacBook Pro und...

UGREEN USB C Hub Adapter Thunderbolt 3 Dock mit SD/TF Kartenleser, USB C 100W, 3 USB 3.0 Kompatibel mit MacBook Pro und... Aktionspreis 25,99 EUR

Super Speed Datentransfer: Mit 3 USB 3.0 Anschlüssen können Festplatte, Drucker, Maus und weitere USB Geräte an MacBook Pro oder MacBook Air angeschloßen werden. Die Datentransferrate ist von bis zu 5 Gbps, was 10 Mal schneller als USB 2.0 ist.

Der USB-C-Hub von UGREEN lässt sich mit allen aktuellen Modellen des MacBook Pro, sowie in Kombination mit dem MacBook Air einsetzen. Neben drei konventionellen USB-A-Buchsen stellt das Hub Einschübe für SD- und Micro-SD-Karten zur Verfügung und bietet einen USB-C-Eingang an, der sich auf Thunderbolt 3 versteht.

Insert

You are going to send email to