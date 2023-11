iTunes für Windows: Mit Fehlern und Problemen auf dem Abstellgleis

Windows-Nutzer, die derzeit noch auf die Verwendung von iTunes setzen, fühlen sich von Apple im Stich gelassen. Die App macht offenbar seit Monaten zum Teil massive Probleme, die Apple auch mit den vergangenen Updates nicht in den Griff bekommen hat oder – so inzwischen die Meinung einiger Nutzer – schlicht ignoriert.

Apples Interesse an einer Weiterentwicklung von iTunes für Windows dürfte in der Tat begrenzt sein. Die Software soll ähnlich wie auf dem Mac bereits vor Jahren geschehen, durch separate Anwendungen für die Musiksteuerung, den Videokonsum und die Geräteverwaltung ersetzt werden.

iTunes für Windows (Bild: Apple)

Allerdings weiß niemand so recht, welchen Zeitplan sich Apple diesbezüglich gesteckt hat. Man gewinnt fast den Eindruck, dass die Ankündigungen in diesem Bereich in Vergessenheit geraten sind. Microsoft hat vermutlich in Abstimmung mit Apple vor gut einem Jahr angekündigt, dass Apple unter anderem separate Apps für die bislang in iTunes vereinten Bereiche für Windows veröffentlichen wird. Seit Januar sind diese dann auch als „Vorschauversion“ im Microsoft Store verfügbar, die Stabilität und der Funktionsumfang lassen Windows-Nutzern zufolge aber weiterhin zu wünschen übrig. Dies veranlasst dann wohl zahlreiche Nutzer dazu, weiter auf das altbekannte iTunes zu setzen.

Warten auf die finalen neuen Windows-Apps

Die bei der Benutzung von iTunes für Windows auftretenden Probleme finden sich ausführlich in den Apple-Supportforen dokumentiert. Allem voran friert iTunes schon seit mehreren Versionen regelmäßig bei der Verwendung ein. Der Apple Support zeige sich zwar nach außen hin bemüht, mache im Endeffekt aber auch nur leere Versprechungen. Die neu von Apple bereitgestellten Versionen von iTunes für Windows würden zum Teil sogar neue Fehler mit sich bringen, anstatt die alten zu korrigieren.

Anstatt auf die Rückkehr zu einem voll funktionierenden iTunes für Windows zu warten, erscheint es uns realistischer darauf zu hoffen, dass Apple die Arbeit an seinen neuen Windows-Anwendungen ernst nimmt und die vorhandenen Vorschauversionen bald schon durch die Freigabe der finalen Windows-Apps für Apple Music, Apple TV und die Geräteverwaltung ersetzt.