Datenpanne: Schul-iPads von Koblenzer Abiturienten gelöscht

Ein Daten-GAU lässt die angehenden Abiturienten an zwei Koblenzer Gymnasien verzweifeln. Ein von der Stadtverwaltung als „Fehler im städtischen Schulnetzwerk“ bezeichneter Fehler hat dazu geführt, dass 485 von insgesamt 7.500 der den Schülern zur Verfügung gestellten Geräten, die meisten davon wohl iPads, abgemeldet wurden. In der Folge seien die auf diesen Geräten genutzten Lern-Apps und damit alle verbundenen Daten gelöscht worden.

Für die Schüler bedeutet dies, dass sie sämtliche Unterrichtsnotizen und damit den größten Teil jener Materialien verloren haben, die sie zur Vorbereitung auf ihre für das kommende Jahr anstehenden Abitur-Prüfungen benötigen.

Hilda-Gymnasium Koblenz (Bild: Stadt Koblenz)

„Studenten müssen selbst Backups machen“

Die Schule selbst hat offenbar keine Backups von den ins Schulnetz integrierten Geräten gemacht. Dies sei der Stadt Koblenz zufolge die Aufgabe der Schüler. Die städtischen Verantwortlichen bedauern die Schwierigkeiten und räumen damit verbunden ein, dass man inzwischen wisse, dass die Notwendigkeit dieser Datensicherungen nicht ausreichend kommuniziert worden sei. Der SWR berichtet ausführlich und und hat entsprechende Stellungnahmen erhalten.

Die Stadt Koblenz betont demnach auch, dass sich die Schülerinnen und Schüler beim Anlegen eigener Sicherungskopien an bestimmte Sicherheitsstandards halten und ihre Daten nicht in Clouds speichern dürften, deren Server außerhalb der EU betrieben werden. Vermutlich wäre es den Betroffenen in der aktuellen Situation allerdings völlig egal, wo und in welcher Form ihre Daten liegen, wenn sie überhaupt Zugriff darauf hätten.

„Tauschbörse“ für noch vorhandene Informationen

Aktuell tragen die Betroffenen dann wohl auch im Stil eines Community-Projekts all jene Daten zusammen, die sich noch irgendwo finden. Ein Teil der Studenten hatte wohl auch entgegen der eigentlichen Regeln private iPads und dergleichen in Verwendung, was zumindest einen Teil der Daten zurückbringen könnte.