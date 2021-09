iTunes 12.12 macht auf deutschen Windows-Rechnern Probleme

Apple hat mit iTunes 12.12.06 auch eine neue Version für seiner mittlerweile nur noch für Windows erhältlichen Musik- und Medienverwaltungssoftware veröffentlicht. Mittlerweile liegt uns eine ganze Reihe von Leserberichten vor, denen zufolge das Update die Software unbenutzbar macht. Wir raten daher erstmal von einer Installation ab, sofern dies noch nicht geschehen ist.

Der Fehler zeigt sich nach der Installation von iTunes 12.12.06 für Windows. Das Programm lässt sich im Anschluss nicht mehr benutzen, stattdessen wird die Fehlermeldung „iTunes cannot run because some of required files are missing. Please reinstall iTunes“ angezeigt. Auch eine Neuinstallation der aktuellen iTunes-Version schafft hier keine Abhilfe.

Der Fehler hängt offenbar mit der unter Windows verwendeten Spracheinstellung zusammen und tritt nur auf, wenn das Betriebssystem nicht auf Englisch läuft.

In den Apple Support Foren wird als temporärer Workaround empfohlen, iTunes 12.4.3 bei Apple zu laden und anschließend auf iTunes 12.11.0 zu gehen, Apples Softwareaktualisierung schlägt diese Version alternativ zu der offenbar defekten Version 12.12 vor.