Sehenswert ist aber auch das begleitende Projekt von Filip Chudzinski und Michael Steeber. Die beiden zeichnen nicht nur für die hier veröffentlichten Bilder verantwortlich, sondern haben auch einen virtuellen Rundgang erstellt, mit deren Hilfe man den neuen Apple Store am Mac oder am iPhone erleben kann.

Mit Apple The Mall at Bay Plaza öffnet heute der erste Apple Store im New Yorker Stadtteil Bronx. Die exklusive Innenausstattung der neuen Apple-Niederlassung ist ohne Frage einen Blick wert. Apple setzt hier auch auf uns bislang eher unbekannte Elemente, so gibt es beispielsweise runde Workshop-Tische und bequeme gepolsterte Sitzgruppen für als Wartebereich und für Gespräche mit den Mitarbeitern.

Neueröffnung in New York Apple The Mall at Bay Plaza: Virtueller Rundgang durch den neuen Apple Store

Insert

You are going to send email to