iStat Menus 7: Mac-Systemmonitor vollständig erneuert

Open-Source-Projekte wie das hervorragende Stats haben den kommerziellen Systemmonitor iStat Menus auf viele Macs überflüssig werden lassen. Mit Version 7.0 ihres Mac-Klassikers bieten die Macher jetzt ein umfangreiches Update für die Systemüberwachung an, das weite teile der Anwendung komplett erneuert. Gänzlich neu gestaltet und mit etlichen neuen Funktionen ausgestattet, will iStat Menus in Version 7 wieder zurück in eure Menüleisten.

Mac-Systemmonitor vollständig erneuert

Dafür führt iStat Menus 7 einen neuen Menüleistenmodi ein, der die unterschiedlichen Anzeigen als gestapelte Labels und Werte einblendet, zudem bringt das Update neue Menüelemente wie die Anzeige des WLAN-Namens und der GPU-Frequenz mit. Auf Macs mit Apple-Prozessoren sind nun auch erweiterte Sensor-Überwachungen möglich. Benutzer haben zudem die volle Kontrolle über die Lüftergeschwindigkeit und können diese schrittweise anpassen.

Ein erweitertes Kalender-Feature im Zeitmenü bietet nun 7- und 14-Tage-Übersichten. Das Wettermodul zeigt aktuelle Bedingungen und detaillierte Vorhersagen an. Benachrichtigungen können für eine Vielzahl von Ereignissen eingestellt werden, wie z.B. Änderungen der öffentlichen IP-Adresse oder hohe CPU-Auslastung.

Einzeln oder über Setapp erhältlich

iStat Menus bietet detaillierte Informationen zur Nutzung von CPU, GPU, Speicher, Festplatten und Netzwerk. Nutzer können die CPU-Auslastung einzelner Kerne, den Speicherverbrauch und die Festplattenaktivität überwachen. Die Netzwerküberwachung zeigt den Datenverkehr aller Verbindungen und detaillierte Bandbreitennutzungen.

Die Batterieüberwachung liefert Informationen zum Batteriestatus und zeigt die Batteriestände verbundener Bluetooth-Geräte an. Sensoren bieten Echtzeitdaten zu Temperaturen und Lüftergeschwindigkeiten, die manuell oder temperaturabhängig gesteuert werden können.

Die App ist hochgradig anpassbar. Nutzer können auswählen, welche Informationen in der Menüleiste angezeigt werden, Farben und Reihenfolgen der Elemente ändern und vieles mehr.

iStat Menus 7 erfordert macOS 11 oder höher und ist über die Software-Flatrate Setapp erhältlich. Eine 14-tägige Testversion steht zum Download bereit. Wer die App im Einmalkauf erwerben möchte zahlt 13,45 Euro für die Lizenz.