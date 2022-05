Irgendwo klicken und bewegen: Geheime Fenster-Einstellung in macOS

Irgendwo in ein offenes Programmfenster klicken und dieses dann per Drag-and-Drop mit dem Mauszeiger bewegen – viele Anwender werden das Verhalten von Linux oder durch Drittanbieter-Applikationen kennen, die eine ähnliche Funktion implementiert haben, in den Einstellungen von macOS ist jedoch keine vergleichbare Option vorhanden.

Oder, anders formuliert: In den Einstellungen von macOS ist keine sichtbare Option vorhanden, die das Bewegen von Fenstern mit dem Mauszeiger ermöglicht, wenn dieser auf eine andere Stelle als auf die Titelleiste klickt.

Wer es sich jedoch zutraut in das Terminal abzutauchen, der kann eine geheime Fenster-Einstellung setzen, die auch unter macOS ebene jene Funktion aktiviert und in eurem Rechneralltag so nicht mehr voraussetzt, dass die Titelleisten immer perfekt getroffen werden.

Bewegen mit Command+Control+Klick

Um die entsprechende Option zu aktivieren, müsst ihr ein neues Terminal-Fenster öffnen (Programme > Dienstprogramme > Terminal) und dort den folgenden Befehl einfügen:

defaults write -g NSWindowShouldDragOnGesture -bool true

Damit dieser greift ist es nun nötig den eigenen Rechner einmal neu zu starten oder den aktiven Benutzer zumindest einmal ab- und wieder anzumelden. Anschließend lassen sich Programmfenster wie folgt bewegen: Haltet die Tasten Command+Control auf der Tastatur gedrückt, klickt irgendwo in das Fenster, das bewegt werden soll und zieht dieses anschließend auf seine neue Position.

Soll der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt und der Eingriff in das System rückgängig gemacht werden, musst die mit dem Terminal-Kommando gesetzte Einstellung einfach wieder entfernt werden. Auch dafür reicht ein Einzeiler, der ebenfalls im Terminal ausgeführt wird:

defaults delete -g NSWindowShouldDragOnGesture

Vergesst jedoch nicht auch nach dem Entfernen der Funktion die Maschine einmal neu zu starten bzw. euch einmal ab- und wieder anzumelden.