Aqara Kamera-Hub G3 kurze Zeit im Preis gesenkt

Im Gegensatz zum günstigeren Kamera-Hub G2H Pro handelt es sich beim Modell G3 um eine wesentlich leistungsfähigere Kamera mit 360 Grad Rundumsicht und der Möglichkeit zum Schenken und Neigen. Allerdings sei gleich drauf hingewiesen, dass die letztgenannten Funktionen nicht von HomeKit unterstützt werden und somit ausschließlich in der Aqara-App zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für die maximale Videoauflösung. Während die Aqara-Kamera mit 2304 x 1296 Pixeln aufnehmen und dies in der Aqara-App auch anzeigen kann, ist bei HomeKit bei 1080p Schluss. In HomeKit eingebunden agiert der Hub als Kamera mit optionaler Unterstützung von HomeKit Secure Video.

Insert

You are going to send email to