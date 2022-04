Mini-Adapter von USB-C auf USB-A wieder günstig

Die Syntech USB C Adapter auf USB 3.0 unterscheiden sich von obigem Modell im wesentlichen durch die runden Ecken. Hier bezahlt ihr für das Doppelpack momentan 7,64 Euro in der günstigsten Variante Grau. Andere Farben sind im Doppelpack für 8,49 Euro erhältlich.

Die Syncwire USB C Adapter auf USB 3.0 gibt es im Doppelpack aktuell für 7,99 Euro. Ihr bekommt hier jeweils einen Stecker in Grau und einen in Silber.

Mit Syncwire und Syntech bietet aktuell zwei Zubehörmarken ihre Mini-Adapter von USB-C auf USB-A im Preis reduziert an. Wer noch älteres Zubehör besitzt, das er hier und da mit einem aktuellen Mac verbinden muss, macht nicht falsch, wenn er sich derartige Zwischenstecker in die Adapter-Schublade legt.

