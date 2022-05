iPod-Bedienung: B&O-Telefon war Vorbild fürs Click-Wheel

Der iPod stand dieser Tage schon überraschend häufig im Mittelpunkt. Zunächst hatte der als „iPod-Vater“ bekannte ehemalige Apple-Mitarbeiter Tony Fadell im Rahmen des Verkaufsstarts seines Buchs ein wenig in seinem Archiv gekramt und interessante Dokumente und Geschichten aus den Anfangstagen des iPod zutage gefördert. Angesichts des nun von Apple angekündigten offiziellen Ende des iPod darf sich Fadell über zusätzliche Aufmerksamkeit freuen und legt damit verbunden gleich noch ein wenig nach.

Actually the wheel was inspired from this Bang & Olufsen DECT cordless phone you could buy at the time… @pschiller brought it to the first (what would become the iPod) meeting with Steve Jobs.https://t.co/AwcaZ2kRFm pic.twitter.com/jIwslsA02w

