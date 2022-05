Steve Jobs wollte ein iPhone mit Click-Wheel-Steuerung

In seinem neuen Buch „Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making“ erzählt der „iPod-Vater“ Tony Fadell unter anderem, was er im Laufe seiner Karriere vom Apple-Gründer Steve Jobs gelernt hat und wie dessen Vorgaben und Ratschläge in die Konzeption neuer Produkte eingeflossen sind. Im Rahmen seiner „Werbetour“ für die Buch-Neuerscheinung zaubert Fadell auch diverse interessante Anekdoten und Dokumente aus der Tasche, darunter auch einen auf einem iPod mini basierenden iPhone-Prototyp.

Bilder: Tony Fadell

Das abgebildete Konzept für die Kreuzung aus iPod, Kamera und Tastentelefon stammt allerdings nicht von Apple selbst, sondern wurde Fadell von einem Auftragsfertiger als Vorschlag unterbreitet und macht deutlich, welche Vorstellung die Allgemeinheit damals noch von einem Apple-Mobiltelefon hatte. Die Besonderheit bei dieser Konstruktion war eine mittig verbaute Drehachse, mit deren Hilfe sich die unterschiedlichen Elemente Bildschirm, Kamera, Click-Wheel und Tasten ganz nach Bedarf kombinieren ließen.

„iPod Plus Phone“ war nicht realisierbar

Wenngleich dergleichen laut Fadell für Apple nicht in Frage kam, waren derartige Konstruktionen interessanter Input in der Konzeptionsphase. Zumal Apple die iPhone-Entwicklung dem ehemaligen Mitarbeiter zufolge tatsächlich vom iPhone ausgehend startete. Es sei die Vorgabe von Steve Jobs gewesen, die Basis für das neue Telefon beim Erfolg des iPod zu suchen. So habe man wochenlang mit einem „iPod Plus Phone“ experimentiert und musste letztendlich einsehen, dass sich das Click-Wheel nicht als Eingabegerät für ein Telefon eignet. Auch Steve Jobs habe diese Idee lange Zeit forciert und erst davon abgelassen, als man wirklich jede damit verbundene Möglichkeit ausgeschlossen hatte.

Als Alternative hatte man bei Apple dann zunächst einen einfachen Touchscreen ins Auge gefasst, bis sich letztendlich die Idee von einem durch eine Glasscheibe geschützten Multitouch-Bildschirm als Kernelement des neuen Mobiltelefons in Apples Entwicklungsabteilung durchsetzen konnte.

Tony Fadell hat Apple im Jahr 2008 verlassen und zwei Jahre später mit Nest eigene Ideen wie einen intelligenten Thermostat oder besonders benutzerfreundliche Rauchmelder entwickelt. Nest wurde im Jahr 2014 dann von Google übernommen.

Die Bilder oben stammen aus dem Archiv von Tony Fadell und wurden gemeinsam mit den Fotografien von weiteren seltenen Prototypen aus dessen Zeit bei Apple vom Magazin TechCrunch veröffentlicht.