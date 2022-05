Heute günstig: USB-C-Ladegeräte und HomeKit-Lampen

Syncwire hat die Preise für seine USB-C-Ladegeräte mit 67 Watt und 40 Watt für kurze Zeit deutlich reduziert. Beide im Angebot erhältlichen Ladewürfel verfügen über zwei Anschlüsse für Smartphones, Tablets und Rechner.

Das Syncwire USB-C-Ladegerät mit 67 Watt ist in der Regel ohnehin schon deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers in Höhe von 60 Euro erhältlich. Im Rahmen einer Sonderaktion gibt es das Netzteil momentan für 32,49 Euro, ihr müsst dazu lediglich den Rabattcode 4RAXZMI2 an der Amazon-Kasse eingeben.

Die volle Leistung von 67 Watt kann das Netzteil auch über den ersten USB-C-Anschluss liefern, um damit beispielsweise auch ein MacBook Pro entsprechend flott aufzuladen. Belegt man beide Anschlüsse, so lassen sich gleichzeitig 45 Watt über den ersten und weitere 20 Watt über den zweiten Anschluss beziehen. Aufgrund der wechselbaren Steckeradapter bewirbt der Hersteller das Zubehör ergänzend zur Verwendung in Deutschland auch als Reisenetzteil für die USA oder Großbritannien. Im Lieferumfang ist ein Kabel von USB-C auf USB-C enthalten.

Auch das Syncwire USB-C-Ladegerät mit 40 Watt wird momentan mit nennenswertem Preisnachlass angeboten. Hier lässt sich ein Rabattcoupon anklicken, mit dessen Hilfe sich der Verkaufspreis für den Adapter auf 21 Euro reduziert. Als Gegenwert erhält man dann ein Dual-Netzteil mit zwei USB-C-Anschlüssen, die jeweils 20 Watt Ladeleistung liefern. Auch dieses Netzteil verfügt über die Multi-Adapter-Funktion und ist damit in mehreren Ländern verwendbar.

Einen Schönheitsfehler in Verbindung mit den beiden Netzteilen wollen wir allerdings nicht verschweigen. Die aufgesteckten Stecker sitzen für unsere Augen „falsch herum“ auf dem Gerät, so dass das Gerät in eine klassische Wandsteckdose eingesteckt um 90 Grad gedreht sitzt.

Meross HomeKit-Lampen unter 10 Euro

Auch Meross hat uns auf eine aktuelle Sonderaktion hingewiesen. Der Smarthome-Anbieter hat mal eben den Preis für seine mit HomeKit kompatiblen Farb-LED-Lampen halbiert. Im hauseigenen Store sind diese gerade im Doppelpack für umgerechnet 19 Euro erhältlich. Der weltweite Versand für Bestellungen aus dem Meross Store ist kostenlos, somit bekommt ihr die „Birnen“ mit E27-Fassung pro Stück für nicht einmal 10 Euro.

Die Lampen decken laut Herstellerangaben ein Weißspektrum zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin sowie den RGB-Farbumfang ab. Die 810 Lumen entsprechend einer Leuchtkraft von etwa 60 Watt. Dabei dürft ihr sicher keine mit hochpreisigen Produkten wie Philips Hue vergleichbare Qualität erwarten, für eine günstige Stimmungsbeleuchtung sollten die über WLAN mit HomeKit verbundenen Lampen allerdings durchaus taugen.