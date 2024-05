iPhone als Webcam am Mac: MagSafe lädt nicht

Wer sein iPhone als Webcam am Mac einsetzt und dafür auf die von Apple bereitgestellte Funktion “Integrationskamera” setzt (Apple spricht in deutschen Hilfe-Dokumenten teils auch von der “Continuity Camera”), der ist gut damit beraten, sich bei längeren Video-Konferenzen gegen die Nutzung eines MagSafe-Ladegerätes zu entscheiden.

Wie mehrere Anwender berichten, scheint der Einsatz der Integrationskamera in Verbindung mit einem MagSafe-Ladegerät dazu zu führen, dass das mit dem Mac verbundene iPhone nicht mehr geladen wird und nach und nach an Energie verliert. Längere Zoom-Meetings entladen den iPhone-Akku deutlich.

90 Minuten ziehen 25 Prozent

Dies bestätigt auch der Apple-Blogger Adam Engst, der auf TidBits.com nachgemessen hat. Nach einem 90-minütigen Meeting sank der Akkustand seines iPhones von 100 Prozent auf 75 Prozent, obwohl eine durchgängige Verbindung mit einem MagSafe-Ladegerät bestand. Ein Blick auf den Batterie-Status zeigte, dass das Laden während der Nutzung der Integrationskamera offenbar gänzlich pausiert wurde.

In dem Hilfeeintrag “Verwenden deines iPhone als Webcam auf dem Mac” deutet Apple zwar an, dass das iPhone während der Nutzung der Integrationskamera geladen werden kann, empfiehlt hier jedoch den Einsatz eines USB-Kabels.

An einer anderen Stelle in Apples Hilfebereich heißt es: „Die Integrationskamera funktioniert mit oder ohne Kabel. Schließe das iPhone an deinen Mac oder ein USB-Ladegerät an, damit es während der Verwendung aufgeladen bleibt. Dein Mac wird dich benachrichtigen, wenn der Batterieladestand des iPhone niedrig ist.„

Temperatur ausschlaggebend?

Apple selbst kommuniziert damit leider nicht klar, ob das iPhone nun während des Webcam-Einsatzes geladen wird oder nicht. Erfahrungswerte von Mac-Nutzern scheinen allerdings nahezulegen, dass die Stromversorgung abhängig von der Gerätetemperatur ist, die beim Einsatz als Integrationskamera schnell ansteigen kann.

In der Praxis bedeutet dies, dass Nutzer der Continuity Camera damit rechnen müssen, dass ihr iPhone-Akku während der Nutzung entladen wird. Behaltet dies beim nächsten Remote-Bewerbungsgespräch am besten im Hinterkopf.