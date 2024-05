Logi for Mac: Logitech baut Mac-Portfolio weiter aus

Der Zubehöranbieter Logitech hat eine neue Reihe von Peripheriegeräten vorgestellt, die speziell für die Nutzung mit Apple-Produkten konzipiert sind. Die neuen Eingabegeräte werden unter dem Claim „Designed for Mac“ vermarktet und beinhalten neue und für den Einsatz am Mac optimierte Varianten bereits bekannter Logitech-Lösungen.

Ergo Wave Keys for Mac: Logitechs erste Ergo-Tastatur für den Mac

Zu den neuen Produkten gehören die MX Keys S for Mac, die MX Keys S Combo for Mac, die MX Anywhere 3S for Mac, die MX Keys Mini for Mac und die ergonomische Tastatur Ergo Wave Keys for Mac.

Die Tastaturen verfügen alle über spezifische Tastaturlayouts für macOS. Zudem sind die Geräte in Farbvarianten erhältlich, die das Design der Mac-Computer ergänzen. Laut Logitech sollen die Geräte dabei sowohl den Bedürfnissen von macOS- als auch von iPadOS-Nutzern gerecht werden.

Logi for Mac – Das neue Portfolio

Die MX Keys S for Mac ist eine Tastatur, die Logitech für ein komfortables und präzises Tippen entwickelt haben will und ein ein aktualisiertes Mac-Layout besitzt. Sie bietet intelligente Beleuchtung und integrierte Smart Actions, die über die Logi Options+ App gesteuert werden können.

Die MX Keys S Combo for Mac ist eine Kombination aus der MX Keys S for Mac-Tastatur, der MX Master 3S for Mac-Maus und dem MX Palm Rest, einer abnehmbaren Handballenauflage, die eine komfortable Handhaltung auch bei stundenlangem Tippen ermöglichen soll.

Die MX Anywhere 3S for Mac ist eine kompakte Maus, die schnelles Scrollen, leises Klicken und präzises Tracking mit 8.000 dpi auf nahezu allen Oberflächen anbieten soll. Sie ist besonders für den mobilen Einsatz geeignet.

Die MX Keys Mini for Mac ist eine minimalistische Tastatur, die in weiß und jetzt auch in Space Gray erhältlich ist, eine intelligente Beleuchtung besitzt und durch ihre kompakte Bauweise auffällt.

Die Ergo Wave Keys for Mac ist Logitechs erste ergonomische Tastatur für Mac-Nutzer. Sie verfügt über eine gepolsterte Handballenauflage und ist in Zusammenarbeit mit dem Logi Ergo Lab entwickelt worden, um ganztägigen Komfort am Schreibtisch zu bieten.