Deutschlandticket: Betrug mit Kontonummern sorgt für Millionenschäden

Bereits vor ein paar Wochen hat die Meldung die Runde gemacht, dass der Rhein-Main-Verkehrsverbund die Möglichkeiten zur Buchung des Deutschlandtickets einschränkt. Hintergrund war die Tatsache, dass dem Verkehrsverbund durch zunehmende Betrugsfälle ein hoher finanzieller Schaden entstanden ist, die Rede war von einem siebenstelligen Euro-Betrag.

Hessen ist aber lange nicht das einzige Bundesland, in dem Betrug im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket thematisiert wird und auch direkte Folgen mit sich bringt. Dem SWR zufolge melden auch mehrere Verkehrsverbände in Baden-Württemberg hohe finanzielle Schäden.

Die vom hessischen Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) genannten Zahlen sind allerdings extrem. So seien im Februar rund zwölf Prozent der Deutschlandtickets von Betrugsfällen betroffen gewesen. Beim Stuttgarter VVS habe man zum Jahreswechsel eine vermehrte Missbräuchliche Nutzung festgestellt.

Die Betrüger geben bei der Bestellung des Tickets offenbar falsche oder gestohlene Bankdaten an, was zu Fehl- oder komplett geplatzten Buchungen führt. In der Folge hat der RMV das Lastschriftverfahren komplett deaktiviert und bietet in seiner App ausschließlich die Möglichkeit zur Bezahlung per Kreditkarte an. Auch andere Anbieter haben den Direktverkauf eingeschränkt oder setzen verstärkte Prüfmaßnahmen ein.

Teils auch falsche Abbuchungen von Privatkonten

Die Tatsache, dass die Betrüger gefälschte oder gestohlene Kontonummern verwenden, sorgt nicht nur für einen finanziellen Schaden bei den jeweiligen Verkehrsverbänden, sondern wirkt sich teilweise auch auf beliebige Privatpersonen aus, deren Kontonummern gezielt oder auch zufällig hinterlegt wurden.

Es wird empfohlen, die eigenen Kontoauszüge aufmerksam zu Kontrollieren und das Geld iim Falle von falschen Abbuchungen zurückzufordern.

Zumindest teilweise scheint es allerdings auch heute noch der Fall, dass die Gültigkeit der Tickets nicht zuverlässig kontrolliert werden kann. Uns erreiche immer mal wieder Leserberichte, in denen von einer fehlerhaften Anzeige bei Kontrollen die Rede oder gar von Kontrolleuren ist, die sich mit dem schlichten Vorzeigen einer digitalen Monatskarte ohne weitere Prüfung zufriedengeben.