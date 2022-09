iPhone 14: Ein Premium-Gerät ohne Werbefrei-Option

Bei der E-Mail handelt es sich um ein Anschreiben der Werbeabteilung Apples , mit dem Entwickler auf die bald verfügbaren Neuplatzierungen hingewiesen werden. Apple informiert hier darüber, dass die ersten neuen Anzeigenplätze wohl in der diesjährigen „Holiday Season“, also um die Weihnachtszeit herum live geschaltet werden sollen.

Eine erste E-Mail macht nun auf den voraussichtlichen Zeitpunkt aufmerksam, an dem mit einer Zunahme der Werbebanner in Apples Softwarekaufhaus und damit auch auf dem iPhone gerechnet werden darf.

Nicht nur das, Apple hat bereits angekündigt die Anzahl der eingeblendeten Anzeigen erhöhen zu wollen. Noch in diesem Jahr sollen zusätzliche Reklame-Grafiken an weiteren Stellen des ohnehin recht kleinen Displays angezeigt werden.

Am vergangenen Dienstag hat Amazon die neueste Generation seines E-Readers Kindle vorgestellt und bietet an der Hardware interessierten Nutzern zwei Kaufoptionen an: Mit Werbeanzeigen auf der Startseite des handlichen Begleiters gibt es diesen bereits für 99,99 Euro . Wer keine Werbung sehen will, der zahlt 109,99 Euro und erhält den selben Kindle ohne Reklame.

