iPadOS und macOS: Schnellere WLAN-Geschwindigkeiten per Update

Mit den Updates auf iPadOS 26.2 und macOS Tahoe 26.2 hat Apple die WLAN-Anbindung ausgewählter iPads und Macs angepasst. Wie aus einem kürzlich überarbeiteten Hilfeartikel hervorgeht, unterstützen Wi-Fi-6E-fähige Geräte nun auch im 5-GHz-Band eine maximale Kanalbandbreite von 160 MHz.

Zuvor lag die Grenze hier bei 80 MHz. Die Änderung betrifft unter anderem aktuelle iPad-Modelle mit M- oder A17-Pro-Chip sowie mehrere MacBook-Generationen mit Apple-Prozessoren.

Die technischen Angaben finden sich in Apples Handbuch zur „Implementierung von Apple-Plattformen„, das die Funkstandards detailliert aufschlüsselt. Während im 6-GHz-Band bereits zuvor 160 MHz vorgesehen waren, galt für 5 GHz bislang eine geringere Obergrenze. Diese wurde nun angeglichen, sodass beide Frequenzbereiche dieselbe theoretische maximale Datenrate von 2.400 MBit pro Sekunde erreichen können.

Gleiche Bandbreite wie im 6-GHz-Netz

Konkret weist Apple für ax-Verbindungen im 5-GHz-Band jetzt dieselben Eckdaten aus wie für 6 GHz. Neben der verdoppelten Kanalbandbreite bleiben auch der maximale MCS-Index sowie zwei räumliche Datenströme per MIMO unverändert. In der Praxis bedeutet das, dass kompatible iPads und Macs deutlich mehr Daten parallel übertragen können als bisher, sofern der verwendete Router diese Kanalbreite unterstützt.

Davon profitieren vor allem große Dateiübertragungen im lokalen Netzwerk, Uploads in Cloud-Dienste oder hochauflösendes Streams. Da 5-GHz-Netze weiterhin deutlich verbreiteter sind als 6-GHz-Infrastrukturen, lässt sich der Geschwindigkeitsgewinn in vielen Haushalten ohne neue Hardware auf der Router-Seite nutzen.

Betroffen sind:

iPad Pro (M4)

iPad Air (M3)

iPad mini (A17 Pro)

MacBook Pro (M2 bis M5)

MacBook Air (M2 bis M4)

Voraussetzungen auf Seiten des Routers

Die höhere Datenrate steht allerdings nur dann zur Verfügung, wenn das vorhandene WLAN-Equipment 160-MHz-Kanäle im 5-GHz-Band freigibt. Viele ältere oder günstige Wi-Fi-6-Router beschränken sich weiterhin auf 80 MHz. In solchen Fällen bleibt der Geschwindigkeitszuwachs aus, auch wenn das Endgerät technisch vorbereitet ist.

6-GHz-Netze bieten weiterhin Vorteile bei geringer Auslastung und zusätzlichem Frequenzspektrum. Mit der Anpassung schließt Apple jedoch eine Lücke und ermöglicht es, im etablierten 5-GHz-Band nahezu das gleiche Tempo zu erreichen wie im jüngeren 6-GHz-Bereich, ohne zwingend auf eine neue Router-Generationen umsteigen zu müssen.