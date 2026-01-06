ifun.de — Apple News seit 2001. 45 455 Artikel

Anker Nano Docking Station: Modulares Dock für daheim und unterwegs
Mit der Nano Docking Station 13-in-1 erweitert Anker sein Zubehörportfolio um eine modulare Lösung, die stationäres Arbeiten und mobile Nutzung miteinander kombiniert. Das bereits vorab angekündigte Dock wird nach dem Auftritt auf der CES 2026 nun regulär angeboten und ist unter anderem über Amazon für 139,99 Euro erhältlich.

Modulares Dock

Kern des Konzepts ist die Aufteilung in eine feste Docking Station und einen herausnehmbaren USB-C-Hub. Der mobile 6-in-1-Hub sitzt im Frontbereich des Hauptgeräts und lässt sich bei Bedarf mitnehmen. Unterwegs stellt er USB-A- und USB-C-Anschlüsse, einen Kartenleser für SD- und microSD sowie einen HDMI-Ausgang zur Verfügung.

Darüber hinaus kann das angeschlossene MacBook über USB-C mit Strom versorgt werden. Für Nutzer, die regelmäßig zwischen Büro, Homeoffice und Reisen wechseln, reduziert sich so der Bedarf an zusätzlichem Zubehör.

Anker Mobiles Dock

Viele Anschlüsse, bekannte Einschränkungen

Im stationären Betrieb bündelt das Hauptdock zusätzliche Schnittstellen. Dazu zählen weitere HDMI -usgänge, ein DisplayPort, mehrere USB-A- und USB-C-Anschlüsse, ein Ethernet-Port sowie ein Audioausgang. Über den USB-C-Upstream wird ein Notebook mit bis zu 100 Watt geladen. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil, das ausreichend Reserven für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer angeschlossener Geräte bietet.

Anker Ports Dock

Bei der Bildausgabe gelten die bekannten technischen Einschränkungen: Windows Notebooks können mehrere externe Monitore unabhängig ansteuern. Unter macOS ist die Ausgabe hingegen auf eine Spiegelung beschränkt, da das Dock kein DisplayLink nutzt. Für Mac-Nutzer eignet sich die Lösung daher vor allem als Anschlusszentrale für Peripherie und weniger für den Betrieb mehrerer Displays.

Mit kompakten Abmessungen und dem modularen Aufbau positioniert Anker das Nano Dock als flexible Ergänzung für moderne Arbeitsplätze, die sowohl feste Setups als auch mobile Einsatzzwecke abdecken sollen.

06. Jan. 2026 um 12:53 Uhr von Nicolas


