Mit HomeKit: Tedee-Türschloss und VOCOlincs Ripple starten

Angetrieben wird das Tedee-Türschloss durch einen integrierten Akku der es auf eine Laufzeit von bis zu 6 Monaten bringen soll. Eine optionale Bridge erweitert das Tedee-Türschloss um die Kompatibilität zu Google Home und einer offenen Web-API – für die Einbindung in Apples HomeKit wird die Bridge jedoch nicht benötigt. Hier reicht das Bluetooth-Modul des Tedee und eine HomeKit-Basis in Form eines iPad, eines Apple TV oder eines HomePod bereits aus.

Das smarte Türschloss wird aktuell ausschließlich in Silber angeboten, soll in Kürze aber auch in einer dunklen Variante erhältlich sein. Zur Installation wird ein längenverstellbarer Standardzylinder von GERDA benötigt.

Über das automatisierte Tedee-Türschloss haben wir auf ifun.de bereits berichtet. Im Sommer 2020 in den deutschen Markt gestartet, haben die Macher des 279 Euro teuren Automatik-Schlosses erst im August ein Firmware-Update ausgegeben, mit dem sich Tedee auch in bestehende HomeKit-Setups integrieren lässt.

