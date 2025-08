iPadOS 26: Menüleiste lässt sich jetzt auch deaktivieren

Apple hat gestern Abend neue Beta-Versionen von iOS 26, iPadOS 26 und Co veröffentlicht. Die Updates stehen zunächst als fünfte Vorab-Version für eingetragene Entwickler bereit. Die Freigabe für alle Nutzer im Rahmen von Apples öffentlichem Beta-Programm durfte aber in Kürze erfolgen.

Eine auf den ersten Blick unauffällige, aber praktische Neuerung findet sich in den Einstellungen von iPadOS 26. Wenn man hier mit Fenstern arbeitet, hat man nun die Möglichkeit, selbst zu zu entscheiden, ob die mit dem kommenden iPadOS 26 neu auf dem Apple-Tablet verfügbare Menüleiste angezeigt werden soll oder nicht.

Standardmäßig wird die Menüleiste auf dem iPad eingeblendet, wenn man mit dem Finger von der Mitte des oberen Bildschirmrands her nach unten streicht. Über die Einstellungen von iPadOS kann man diese Funktion nun aber auch deaktivieren. Wer auf die Nutzung der Menüleiste verzichten aber dennoch mit den Multitasking-Fenstern arbeiten will, findet im Einstellungsbereich „Multitasking & Gesten“ nach dem Update auf die neueste Vorabversion einen entsprechenden Schalter, der derzeit noch englischsprachig als „Swipe to Reveal Menu Bar“ gekennzeichnet ist.

Generell dürfte die Menüleiste eine hilfreiche und praktische Funktionserweiterung sein, die man in den meisten Fällen tatsächlich auch zur Verfügung haben möchte. Ähnlich wie wir es vom Mac her kennen, stehen dort jederzeit die wichtigsten Befehle und Funktionen für den schnellen Zugriff bereit. Die darin enthaltenen Elemente passen sich dynamisch der jeweils aktiven App an.

Multitasking wie am Mac

iPadOS 26 darf man ohnehin als Meilenstein in der Entwicklung des iPad-Betriebssystems bezeichnen. Das Update bringt uns endlich die von vielen Nutzern längst ersehnte Möglichkeit, Apps wie man es vom Desktop gewohnt ist in separaten Fenstern zu verwenden, die sich in unterschiedlichen Größen frei zu einem auf die persönliche Nutzung zugeschnittenen Arbeitsbereich konfigurieren lassen.