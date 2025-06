Neues Multitasking-Konzept: iPadOS 26 bringt Fenster auf das iPad

Mit iPadOS 26 führt Apple ein überarbeitetes Fenstersystem ein, das die Bedienung des iPads flexibler gestalten soll, ohne den vertrauten Bedienkomfort zu verlieren. Die grundlegende Nutzung bleibt unverändert: Apps starten weiterhin im Vollbildmodus und können über eine Wischgeste gewechselt werden.

Neu hinzu kommt jedoch ein Greifpunkt in der unteren rechten Ecke, mit dem sich App-Fenster frei in der Größe anpassen lassen. Bereits veränderte Fenstergrößen und -positionen werden gespeichert und beim nächsten Öffnen übernommen.



Zudem lassen sich Fenster nun per Ziehbewegung an den Bildschirmrand verschieben, um sie dort nebeneinander anzuordnen – eine Funktion, die Apple als „Tiling“ beschreibt. Nutzer können dabei mehrere Fenster gleichzeitig anpassen oder per Kontextmenü auch eine Viereransicht aktivieren.

Die Bedienung funktioniert per Finger oder Trackpad, unterstützt durch ein überarbeitetes Zeigercursor-System mit erweiterten Steuerelementen zum Minimieren, Schließen oder Wiederherstellen von Fenstern.

Besserer Überblick über laufende Apps

Neben der neuen Fensterverwaltung bringt iPadOS 26 auch ein überarbeitetes Exposé-Feature. Mit einer Wischgeste vom unteren Bildschirmrand lassen sich alle geöffneten Fenster in einer Übersicht darstellen, um schneller zwischen Apps wechseln zu können. Wer mehrere Apps gleichzeitig nutzt, kann zudem über Stage Manager individuelle Arbeitsbereiche erstellen und diese auch auf externen Displays verwenden.

Eine weitere Neuerung ist die überarbeitete Menüleiste. Diese lässt sich nun durch eine Wischbewegung vom oberen Displayrand einblenden oder mit dem Cursor aufrufen. Sie zeigt app-spezifische Befehle und bietet eine integrierte Suchfunktion, mit der sich gezielt Funktionen oder Hilfestellungen finden lassen. Entwicklern steht es zudem offen, die Menüleiste in ihren Apps individuell zu gestalten.