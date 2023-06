iPadOS 17: Feinschliff, Produktpflege und etwa mehr Pro

Eine unaufgeregte und ziemlich klare Handschrift, die erkennen lässt, dass sich Apple langsam aber sicher immer mehr darüber im Klaren ist, wohin die Reise des großen iPhone-Bruders in seiner zweiten Dekade am Markt gehen wird.

So hat Apple mit der vorweggenommenen Vorstellung der beiden Pro-Applikationen, Final Cut Pro und Logic Pro nicht nur zwei der großen iPad-Highlights schon vor dem eigentlichen Feuerwerk gezündet, offenbar scheinen die sonst für das iPad verantwortlichen Entwickler-Teams in diesem Jahr auch anderweitig eingespannt gewesen zu sein.

Zuletzt stellte sich hier geradezu ein Zweitakt-Rhythmus ein, mit Jahren, in denen fast ausschließlich die Hardware des Apple-Tablets überarbeitet, aufgefrischt und aufgehübscht wurde und solchen, in denen vorwiegend das Betriebssystem und die Werksfunktionen der Tablet-Familie eine Rolle spielten.

In den vergangenen Jahren ist Apple dazu übergegangen, dem iPad-Betriebssystem vor allem dann die Aufmerksamkeit seiner Entwickler zu schenken, wenn diese gerade nicht an Funktionserweiterungen für watchOS oder iOS gebunden war.

