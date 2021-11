iPadOS 15.2: Apple überarbeitet Multitasking-Menü erneut

Das Multitasking-Menü des iPads kommt nicht zur Ruhe. Nachdem Apple das Menü zur Fenster-Platzierung erst mit Ausgabe von iPadOS 15 gründlich überarbeitet hat, wird bereits das nächste System-Update auf iPadOS 15.2 die Funktionsweise des Auswahlmenüs erneut ändern.

iPadOS 15.2 bietet Seitenabfrage direkt an

Zur Erinnerung: Um den zahlreichen iPad-Anwendern das Leben zu erleichtern und nicht mehr vorauszusetzen, dass diese mehrere versteckte Gesten zur Aktivierung von Split View-, Slide Over- und Voll­bild­modus auswendig lernen müssen, hat Apple mit iPadOS 15 ein runderneuertes Multitasking-Menü eingeführt.

Dieses wird durch drei kleine Punkte am oberen Bildschirmrand symbolisiert und lässt auch unbedarfte iPad-Einsteiger schnell zwischen Split View-Ansicht, Slide Over- und Voll­bild­modus hin und her wechseln. Zudem bietet sich das Menü an, um offene Fenster schnell zu schließen, indem die wichtigere der beiden aktiven Apps direkt in den Vollbildmodus geschoben wird.

Am 27. Oktober hat Apple nun die erste Beta von iPadOS 15.2 ausgegeben und noch mal an dem Multitasking-Menü herumgedoktert. Dieses bietet in der ersten Vorabversion der nächsten größeren iPadOS-Aktualisierung nun auch eine Seitenauswahl an.

Video: Das Multitasking-Menü in iPadOS 15.2

Entscheidet man sich für den Einsatz des iPads in der Split-View-Ansicht, wird die aktive Vollbild-Applikation nicht mehr standardmäßig links abgelegt. Vielmehr können sich Anwender in einem neuen Zwischenschritt jetzt aktiv für eine Seite entscheiden, auf die die aktive Vollbild-Anwendung verkleinert wird. Der zusätzliche Schritt verlangsamt den Aufbau der Split-View-Ansicht minimal, bietet dafür jedoch ein Plus an Flexibilität.

Zum Einsatz des neuen Multitasking-Menü hat Apple Mitte Oktober ein eigenes Hilfevideo veröffentlicht, das wir euch im Anschluss noch mal eingebettet haben. Details erklärt der Support-Eintrag #HT207582 („Multitasking auf dem iPad“).