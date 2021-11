Facebook: Neuer Link-Trick sollen Apple-Abgabe für Abos umgehen

Das soziale Netzwerk Facebook will Anbietern von Abo-Inhalten zukünftig dabei helfen einen Bogen um die Umsatzbeteiligung zu schlagen, die bei dem Vertrieb von Abonnements im App Store an Apple zu entrichten sind. Dies hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg angekündigt und die Bereitstellung eigener Abo-Links in Aussicht gestellt, bei denen Content-Anbieter die sonst für Apple reservierten 30 Prozent selbst behalten können.

Apple als klares Ziel der Anstrengungen

Kaufabwicklung über facebook.com

Um dies zu realisieren wird Facebook die Kaufabwicklung von Abo-Inhalten nicht mehr ausschließlich über Apples In-App-Käufe vornehmen, sondern am Kauf interessierte Anwender über reguläre Links auf die Facebook-Seiten der Content-Anbieter lotsen. Hier sollen sich die digitalen Inhalte-Abonnements dann kaufen lassen, ohne dass App Store-Betreiber wie Apple ein Stück vom Umsatzkuchen erhalten.

„Promotional Links“ sollen Anwender zum Direktkauf motivieren

In der Kommunikation zum neuen Subscriptions-Angebot führt Facebook Apple dabei ausdrücklich und mehrfach als Negativ-Beispiel an und scheint mit der Abo-Offensive auf die Umsatzeinbrüche zu reagieren, für die Apple mit seinen Tracking-Bestimmungen bei Facebook gesorgt hat. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Werbeanbieter wie Facebook durch Apples Einführung der sogenannten „App Tracking Transparency“-Vorgaben allein 2021 auf Umsätze in Höhe von über 10 Milliarden Dollar verzichten werden müssen.

Rache für Apples Tracking-Vorgaben

Jetzt ist Facebook zum Gegenangriff übergegangen. Neben den Links, die potentielle Abo-Kunden aus dem App Store herausführen sollen, hat Facebook auch die Abrechnungs-Unterlagen neu formatiert. Eine Extra-Zeile weist Apples Umsatzbeteiligung nun auf Dollar und Cent aus und soll den Kreativen verdeutlichen, wie groß der Anteil der Abo-Einnahmen ist, der jeden Monat bei Apple hängen bleibt.

Apples Gebühren werden fortan gesondert aufgeführt

Wir machen uns eine Tüte Popcorn auf und warten gespannt, wie Apple auf die Provokation reagieren wird. Wichtig zu erwähnen ist: Facebook will zwar noch keinen Anteil vom Abo-Umsatz hat aber schon mal angekündigt, dass man wohl ab 2023 auch selbst die Hand aufhalten wird.